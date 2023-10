Android 14-update zorgt voor problemen met Android Auto

Niet iedereen is blij met Android 14. Android Auto-gebruikers melden dat de kersverse update voor problemen zorgt. Wat is er aan de hand?

Android 14 zorgt voor Android Auto-problemen

Begin oktober rolde Google Android 14 uit. De versie-update introduceert nieuwe functies en verbeteringen, maar ook nieuwe problemen. Android 14 zorgt immers voor problemen onder Android Auto-gebruikers.

Dat blijkt uit een rondgang op internetfora. Het soort klachten loopt uiteen. Op het officiële Android Auto-forum meldt iemand bijvoorbeeld dat, sinds de upgrade naar Android 14, de Spotify-app geen geluid meer produceert.

In sommige gevallen werkt Android Auto helemaal niet meer. Op Reddit lezen we meerdere verhalen van bestuurders die de app sinds de update niet meer aan de praat krijgen.

Verder hebben sommige gebruikers last van vervelende bugs. Een Reddit-gebruiker laat bijvoorbeeld weten dat Android Auto sinds de update naar Android 14 traag reageert, de muziek soms hapert en de (stem)navigatie regelmatig blijft hangen of een paar seconden achterloopt.

Oplossing

Google heeft vooralsnog niet op de problemen gereageerd. Er is daarom nog geen officiële oplossing in de maak.

Herken jij één of meerdere van bovenstaande problemen? Probeer dan in ieder geval je telefoon een keer opnieuw op te starten. Ook wil het nog weleens helpen om een andere usb-kabel te gebruiken voor de verbinding, of de cache van Android Auto te verwijderen. In onderstaand artikel en video leggen we uit hoe dat gaat:

Werkt dit niet? Dan kun je altijd nog proberen om een eerdere versie van de Android Auto-app terug te zetten. Dit doe je door een zogeheten apk-bestand te downloaden. Via de website van APK Mirror kun je eerdere versies van Android-apps terugzetten, bijvoorbeeld omdat de nieuwste editie bugs bevat.

Let wel op: het downloaden en installeren van apk-bestanden is niet geheel vrij van risico. Je moet enigszins weten wat je doet om mogelijke problemen te voorkomen. In onderstaand artikel leggen we uit hoe het werkt. Het installeren van apk-bestanden is geheel op eigen risico.

Meer over Android 14

Google bracht Android 14 begin deze maand uit. In eerste instantie was de update enkel te downloaden voor de eigen Pixel-telefoons, maar inmiddels is ‘ie ook beschikbaar voor de Xiaomi 13 Pro.

Android 14 is geen gigantische update, maar vooral een verfijning van eerdere versies. Zo kun je nu makkelijker een nieuwe wallpaper en snelkoppelingen op het vergrendelscherm instellen. Ben je benieuwd of en wanneer jouw toestel de Android 14-update krijgt? Lees dan onderstaand artikel.

