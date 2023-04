Zo installeer je de Android 14-bèta op je Google Pixel

Google heeft de publieke bèta van Android 14 uitgebracht. We laten zien hoe je de nieuwe Android-versie alvast op een Google Pixel-smartphone installeert.

Android 14-bèta installeren: zo doe je dat

De publieke bèta van Android 14 is uitgebracht door Google. Dat betekent dat iedereen met een recente Pixel-telefoon de nieuwe Android-versie nu kan downloaden, om te kijken wat er allemaal is verbeterd. Let wel op: smartphones van andere merken worden (nog) niet ondersteund. Het is bovendien een testversie, waar Google nog maanden aan zal werken.

Net als vorig jaar verschijnt de Android 14-bèta al voor Google I/O, de ontwikkelaarsconferentie die volledig in het teken staat van nieuwe Google-software. Tijdens het event zal de zoekgigant de belangrijkste functies van Android 14 uitlichten en de update officieel ‘aankondigen’. I/O 2023 vindt dit jaar plaats op 10 mei.

Heb je een Google Pixel 5 of nieuwer? Dan kun je het stappenplan hieronder gebruiken om de Android 14-testversie te installeren. Oudere Pixel-telefoons worden helaas niet meer ondersteund en blijven steken op Android 13. Dat geldt dus niet voor de Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Ga naar de officiële Android-bètawebsite en meld aan met je Google-account; Geef aan op welke telefoon je de testversie wil installeren; Wacht totdat de aanmelding voor het Android-bètaprogramma is goedgekeurd; Ga naar ‘Instellingen > Systeem > Systeemupdate’ om te controleren of je Pixel-telefoon er klaar voor is; Vaak verschijnt de Android 14-testversie snel op je toestel. Volg de aanwijzingen op het scherm om de bèta te downloaden en installeren.

We raden aan om voor het installeren van de bèta een back-up van je Android-telefoon te maken. Mocht er tijdens het bijwerken iets fout gaan, dan ben je niet direct al je data kwijt. Houd er verder rekening mee dat het updatebestand ruim 2GB groot is en het gehele proces even kan duren.

Nieuw in Android 14

In Android 14 worden weer de nodige dingen verbeterd. Net als bij eerdere Android-versies legt Google de nadruk op privacy en beveiliging, maar Android 14 moet ook beter werken op tablets en opvouwbare smartphones. Ook is er een nieuw terugknopje die beter moet werken met de navigatiebediening en meekleurt met je wallpaper.

Android 14 is nog niet af en verschijnt pas later dit jaar voor het grote publiek. Google brengt de update waarschijnlijk in augustus of september uit. De komende maanden moeten nog meerdere testversies verschijnen. Zoals gezegd doet Google tijdens I/O 2023 de grote nieuwe functies uit de doeken.

