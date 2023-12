‘Android 14 laat je binnenkort sneller wisselen tussen bluetooth-apparaten’

Met je smartphone wisselen tussen apparaten via bluetooth kan best een worsteling zijn. Je moet namelijk vaak naar de instellingen om een apparaat te koppelen of een andere te selecteren. Laat deze nieuwe functie dat nou misschien veranderen.

Gemakkelijker wisselen met bluetooth

In de nieuwe bètaversie van Android 14 is een nieuwe functie opgedoken: een snelkoppeling voor bluetooth via het snelmenu op je smartphone. Bij de bluetooth-tegel is een pijltje naar rechts te zien, die duidelijk maakt dat er meer instellingen zijn als je erop tikt.

Wanneer je hierop tikt komt er een pop-up-scherm, waar je tussen recent gekoppelde bluetooth-apparaten kunt wisselen en vanuit hier de instellingen opent voor oortjes, koptelefoons of speakers. Uiteraard staat hier ook de optie om een nieuw bluetooth-apparaat te koppelen.

Bij de huidige Android-versies kun je enkel via het snelmenu de bluetooth in- en uitschakelen. Ook kun je een enkel apparaat selecteren om mee te verbinden. Het is dus niet mogelijk om twee tegelijkertijd in je scherm te kunnen verbinden en ertussen te wisselen. Wil je meer opties, druk je op de ‘Meer’-knop en openen de instellingen.

Met de nieuwe functie doe je dus alles in de pop-up, in plaats van door te worden gestuurd naar je telefoon-instellingen. Dat scheelt tijd en verwarring.

De tijd voor een wissel

Het kunnen wisselen tussen draadloze apparaten of audio-opties is iets waar al lang door Android-gebruikers op gehoopt werd. Als je wil wisselen van je draadloze speaker naar je koptelefoon, waren daar een aantal stappen voor nodig. Straks is het net zo gemakkelijk als wisselen van WiFi-netwerk.

Niet iedereen hoeft veel stappen te ondernemen om van audiobron te wisselen. Apparaten die Google Fast Pair bevatten hebben al een gemakkelijke manier om te kiezen tussen audio-opties. Zo hebben onder andere de Sony WF-1000XM4, de OnePlus Buds Z2 en verschillende FitBit-horloges deze functie.

Met deze nieuwe functionaliteit wordt het dus straks nog makkelijker om tussendoor te switchen van je Chromebook naar je smartphone, of naar je tablet. We weten nog niet wanneer het snelmenu voor bluetooth voor iedereen uitgebracht wordt. Wellicht dat deze in een volgende Android 14-update te spotten is.

