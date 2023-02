Android 14 Developer Preview 1: dit moet je weten over de eerste testversie

Android 14 Developer Preview 1 is nu beschikbaar. Wat zijn de grootste vernieuwingen van de nieuwe Android-versie en wanneer kun jij ermee aan de slag? Dat en meer lees je in dit artikel.

Beschikbaar: Android 14 Developer Preview 1

Google heeft de eerste testversie van Android 14 beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars. Zodoende kunnen zij de nieuwe software testen om vervolgens feedback te geven aan de zoekgigant. Er zijn weer allerlei nieuwigheden toegevoegd, waaronder app-klonen, aanpassingen aan de interface, batterijbesparing en ook beveiliging staat weer hoog in het vaandel.

De tweaks aan het uiterlijk zijn in deze versie nog niet zichtbaar of te gebruiken; dat zal in latere testversies pas beschikbaar worden. Met Material You, geïntroduceerd bij Android 12, kun je nog meer kleuren gebruiken, zodat je je toestel helemaal kunt personaliseren.

Apps klonen

De interne naam van de nieuwe software is ‘UpsideDownCake’ en die biedt onder andere een mogelijkheid om apps twee keer te installeren op een toestel. Verschillende fabrikanten zoals Samsung of Xiaomi bieden inmiddels al deze optie, maar vanuit Google zelf was dat nog niet mogelijk.

Hierdoor kun je apps twee keer installeren en inloggen met een ander gebruikersaccount. Handig bijvoorbeeld voor WhatsApp, Instagram of andere social media-apps als Facebook of Twitter.

Nog langer met je batterij doen

De batterijduur van een smartphone is een altijd afhankelijk van de hardware, software en het gebruik. In Android 14 zijn er nog meer mogelijkheden aanwezig om langer te doen op een acculading. Ook wordt het weer mogelijk om de totale schermtijd te zien van de afgelopen 24 uur verbruik en ook sinds wanneer je het toestel van de lader hebt gehaald.

Dit was mogelijk bij vorige Android-versies, maar Google besloot eerder om deze handige info anders weer te geven, wat voor veel gebruikers lastig bleek.

Meer focus op beveiliging

Bij Android 13 richtte Google zich al grotendeels op beveiliging en privacy en bij de nieuwe Androidversie wordt daarop voortborduurt. Zo krijg je een extra melding als je zeer oude apps wil installeren, simpelweg omdat je daarmee mee risico loopt.

Bij Android 13 kwam de zoekgigant al met een speciaal menu voor beveiliging en privacy en bij Android 14 worden al die instellingen nog overzichtelijker weergegeven.

Schalen van tekst wordt beter

Met Android 14 wordt het schalen van teksten nog beter. Zo wordt het mogelijk om teksten tot 200 procent te vergroten. Tevens wordt er gedecteerd welke teksten er al groter worden weergegeven, zodat die niet ook nog eens meeschalen. Denk daarbij bijvoorbeeld andere aan titels van alinea’s of artikelen, zodat alles naar dezelfde grootte wordt geschaald.

Ook is dit handig voor toestellen met een (groter) vouwbaar scherm en natuurlijk tablets. Tot slot wordt het met Android 14 ook makkelijker voor ontwikkelaars om hun apps klaar te stomen voor grotere schermen.

Niet voor gebruikers, alleen om te testen

Deze zogenaamde developer preview kun je dus wel installeren op je Google Pixel-smartphone, maar dat is geen aanrader. De software is niet stabiel en is echt bedoeld voor ontwikkelaars.

In maart dit jaar wordt er nog een tweede ontwikkelaarsversie uitgebracht en vanaf de maanden daarna wil Google beginnen met uitrol van publieke versies. Die kun je als Pixel-gebruiker wel installeren op je smartphone, waardoor je Android 14 alvast kunt ervaren. Wanneer de nieuwe Android-versie officieel uitrolt is nog even afwachten, maar bij Android 13 gebeurde dat in augustus.

