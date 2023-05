Android 14: deze features komen straks naar je smartphone

Android 14 is officieel door Google gepresenteerd. Het bedrijf laat de belangrijkste nieuwe features zien en in dit artikel lees je er alles over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 14 officieel gepresenteerd

Tijdens het I/O 2023-evenement heeft Google Android 14 aan het grote publiek laten zien. De update is al eerder uitgebracht als bèta, maar nu toont Google uitgebreid wat er allemaal nieuw is. Dat doet het bedrijf ieder jaar tijdens een uitgebreide keynote.

Android 14 is niet de meest spannende update, maar biedt natuurlijk wel de nodige verbeteringen. In dit artikel nemen we de belangrijkste met je door, zodat je weet wat je later dit jaar precies kan verwachten.

Dit is nieuw in Android 14

Android 14 geeft je ook meer opties om de software te personaliseren. Material You wordt uitgebreider, waardoor je ook je homescreen helemaal eigen kan maken. Zo geef je de klok een ander lettertype en zet je ‘m op een andere plek. Ook kun je straks je eigen wallpaper maken met emoji en andere icoontjes.

Je selecteert hiervoor de nieuwe functie, waarna je je favoriete emoji kiest – zodat Android 14 er een geinige achtergrond van maakt. Het is ook mogelijk om een ‘Cinematic wallpaper’ te maken. Oftewel: Android 14 maakt van een foto die op jouw smartphone staat een 3D-foto. Deze feature wordt volgende maand al uitgebracht voor Google Pixel-telefoons.

Het is in de nieuwe Android-versie ook mogelijk om de knopjes op het vergrendelscherm aan te passen. Daar vind je normaliter snelkoppelingen naar de Camera- en Wallet-app. Google liet ook de nieuwe WhatsApp-app voor smartwatches zien. Daarmee is het mogelijk om te reageren op appjes vanaf je pols.

Ook de Vind mijn apparaat-app wordt uitgebreid, waardoor je straks ook makkelijker oordopjes, koptelefoons, tablets en meer makkelijker kan terugvinden. Handig voor als je ze ergens hebt neergelegd, maar even niet meer weet waar.

Meer privacy

Verder is Android 14 weer een stukje veiliger en privacyvriendelijker dan zijn voorganger. Bij het invoeren van een pincode (om je smartphone te ontgrendelen) worden de nummers die jij invoert niet meer op het scherm getoond. Anderen kunnen daardoor niet zo makkelijk meekijken. Android 14 moet ook beter werken op tablets en apparaten met een opvouwbaar scherm.

Android 14 release

De officiële release van Android 14 laat nog wel even op zich wachten. In augustus of september brengt Google de update officieel uit, waarbij Pixel-gebruikers ‘m direct kunnen downloaden. Andere fabrikanten, zoals Samsung, Xiaomi en OnePlus, moeten daarna aan de slag om de nieuwe versie voor smartphones uit te brengen.

Voordat het zover is, verschijnen er eerst nog meerdere bètaversies. Die gebruikt Google om nieuwe features te testen, zodat gebruikers straks niet tegen problemen aan lopen. Het is mogelijk om de publieke bèta van Android 14 te installeren op je eigen Pixel-telefoon.

Dit artikel wordt doorlopend aangevuld met nieuwe informatie.

Meer nieuws over Google: