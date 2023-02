Android 14 laat je smartphone mogelijk als webcam functioneren

Smartphones die straks op Android 14 draaien, kun je mogelijk als webcam gebruiken voor je laptop of pc. Je zou daar geen aparte app als Camo meer voor nodig hebben.

Wordt je smartphone een webcam in Android 14?

Het is al langer mogelijk om je smartphone als webcam te gebruiken, maar daar heb je wel een speciale app van derden voor nodig. De gratis versies daarvan kennen vaak flinke beperkingen. Denk aan een lage resolutie of een watermerk dat constant in het beeld staat. Als je daarvan af wil, moet je betalen.

Daar komt dit jaar mogelijk verandering in. Volgens journalist Mishaal Rahman laat Android 14 je jouw smartphone straks standaard als webcam gebruiken. Dat ontdekte Rahman in de code van de software. Google zou dus werken aan een alternatief voor Apples Continuity Camera. Sinds vorig jaar is het al mogelijk om een iPhone te gebruiken als webcam voor de Mac.

Dankzij ‘Continuiteitscamera’ is de iPhone al als webcam te gerbuiken op Macs

De voordelen zijn helder. De camera van je smartphone is doorgaans veel beter dan de ingebouwde camera van je laptop. Tijdens videogesprekken of online vergaderingen haal je zo een hogere beeldkwaliteit.

In de meeste gevallen heb je geen externe webcam meer nodig om toch professioneel voor de dag te komen. Je hoeft je Android-smartphone alleen op een standaard te zetten en met een usb-kabel aan je laptop te hangen.

Details nog onduidelijk

Het duurt nog wel even voor Google Android 14 uitbrengt. We verwachten de nieuwe (stabiele) versie van het besturingssysteem pas ergens in augustus. Hoe deze functie er precies uit gaat zien, is daarom nog wat troebel. Rahman schrijft namelijk dat er wel een systeem-app nodig is om je smartphone in Android 14 als webcam te kunnen inzetten.

Het is onduidelijk of Google deze app standaard meelevert of dat fabrikanten hem zelf op je toestel moeten zetten. In dat laatste geval zouden mogelijk niet alle smartphones van de nieuwe feature gebruik kunnen maken.

