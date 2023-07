Overzicht: deze toestellen krijgen (waarschijnlijk) de Android 14-update

Android 14 laat niet lang meer op zich wachten. De nieuwste Android-versie brengt weer de nodige verbeteringen met zich mee. Maar, krijgt jouw smartphone ook de update? Check het hier!

Het is weer bijna tijd voor een nieuwe Android-versie. Google werkt al maandenlang aan Android 14 en binnenkort wordt de definitieve versie uitgebracht. De update verschijnt eerst voor Googles eigen Pixel-smartphones en komt vervolgens naar telefoons van andere merken.

Iedere fabrikant heeft een ander updatebeleid en het verschilt per toestel of en wanneer jij een update krijgt. Daarom publiceert Android Planet ieder jaar een groots Android-update-overzicht, waarin we van alle recente smartphones verzamelen of ze de nieuwste Android-versie ontvangen. Zo weet jij precies waar je aan toe bent.

Android 14 is nog niet officieel uitgebracht en alle fabrikanten moeten hun updateplannen daarom nog delen. Gelukkig kunnen we al wel een goede voorspelling doen op basis van het updatebeleid van fabrikanten. Wil je weten of jouw toestel Android 14 krijgt? Check dan het overzicht hieronder.

Wanneer is Android 14 te downloaden?

Android-updates worden altijd in augustus of september door Google uitgebracht. Het duurt dus nog eventjes voordat de eerste gebruikers met de nieuwe features aan de slag kunnen. Zodra Android 14 officieel beschikbaar is, lees je het hier. Later dit jaar verschijnt ook onze uitgebreide review.

Let op: in het overzicht hebben we verouderde telefoons (die al jaren oud zijn) niet meegenomen.

Dit Android 14 update-overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 14 juli 2023.

Google-smartphones ontvangen altijd direct de nieuwste Android-updates. Voor Android 14 is het updatebeleid simpel: heb je een Pixel 5 of nieuwer, dan krijg je de upgrade sowieso. Oudere Pixel-telefoons blijven helaas steken op Android 13.

Samsung staat bekend om zijn uitstekende updatebeleid. Sterker nog: het bedrijf is soms zelfs sneller en beter met Android-updates dan Google. Niet alleen dure, maar ook goedkopere smartphones worden jarenlang ondersteund. De kans is daarom best groot dat jij ook Android 14 ontvangt.

Nokia-smartphones draaien op een schone en overzichtelijke Android-versie, maar krijgen niet supersnel updates. HMD Global, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Nokia-toestellen, doet er doorgaans behoorlijk lang over om nieuwe Android-versies uit te brengen. De smartphones hieronder krijgen de Android 14-update waarschijnlijk wel.

Motorola had jarenlang niet zo’n beste reputatie als het om Android-updates ging, maar doet het tegenwoordig veel beter. De duurste smartphones van het bedrijf krijgen meerdere Android-versie-upgrades en jarenlang beveiligingspatches. Dit zijn onze verwachtingen op een rijtje:

Ook OnePlus heeft stappen gezet op updategebied. Smartphones krijgen meer Android-updates, waardoor je ze langer kan blijven gebruiken zonder nieuwe features mis te lopen. De meeste recente OnePlus-toestellen krijgen wel een Android 14-update, zoals je hieronder ziet.

De meeste recente Xiaomi-smartphones krijgen een update naar Android 14, zo verwachten we. Heb je een high-end toestel, dan zit je wel goed. Bij goedkopere telefoons zijn de plannen nog onzeker.

Poco (onderdeel van Xiaomi)

Staat jouw toestel niet de lijst, of zijn we er eentje vergeten? Laat het weten in de reacties hieronder, zodat je jouw smartphone aan de lijst toevoegen. Let er daarnaast op dat de plannen van fabrikanten nog niet bekend zijn, dus het overzicht hierboven kan nog worden gewijzigd.

Wat is nieuw in Android 14?

Android 14 is de opvolger van Android 13 en helaas niet zo’n spannende update. Er is dan ook weinig nieuws onder de zon, al zijn er natuurlijk wel veel kleinere verbeteringen aanwezig. Zo is er een nieuwe toegankelijkheidsoptie om het lettertype tot 200 procent te vergroten, wat prettig is voor slechtzienden.

Daarnaast werkt Android 14 weer beter op grotere schermen – van bijvoorbeeld tablets en opvouwbare smartphones – en Google belooft dat de update zuiniger is. Daardoor moet je toestel het langer volhouden op een acculading. Ook zijn er beveiliging- en privacyverbeteringen aanwezig, net als in voorgaande Android-versies.

Verder nieuw is de optie om apps de toegang tot bepaalde foto’s en video’s te ontzeggen. Je hoeft applicaties niet meer toegang te geven tot je volledige mediabibliotheek, maar alleen specifieke beelden.

Ook handig: bij het invoeren van een pincode (om je smartphone te ontgrendelen) worden de nummers die jij invoert niet meer op het scherm getoond. Anderen kunnen daardoor niet zo makkelijk meekijken.

