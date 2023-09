Google stelt Android 14 maand uit en verfrist Android-logo

Google brengt Android 14 later uit dan verwacht, zo meldt een bekende smartphone-insider. Tegelijk onthult de zoekgigant een nieuw logo voor Android.

Android 14 komt pas later

We moeten nog iets langer wachten op de release van Android 14. De verwachting was dat de nieuwe Android-versie deze week zou worden uitgebracht, maar Google heeft de release op het laatste moment uitgesteld. Dat meldt de bekende Android-insider Mishaal Rahman op X (voorheen Twitter).

Het lijkt er nu op dat Google de nieuwste Android-versie tegelijk met de aankondiging van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro lanceert. Deze smartphones worden op 4 oktober officieel aan de wereld getoond. Normaliter worden versies van het besturingssysteem voor de release van de nieuwste Pixel-telefoons uitgerold.

Het is niet duidelijk waarom Google de update heeft uitgesteld. Daarnaast weten we niet wat de vertraging betekent voor andere smartphonefabrikanten. Bedrijven als Samsung, OnePlus en Motorola moeten de update na de officiële release voor hun eigen toestellen uitbrengen. OnePlus kondigde eerder aan op 25 september OxygenOS 14, dat is gebaseerd op Android 14, uit te willen rollen. Dat gaat vermoedelijk niet meer lukken.

We houden het nieuws rondom Android 14 uiteraard voor je in de gaten. Zodra de update officieel beschikbaar is, lees je het op Android Planet. Neem tot die tijd alvast een kijkje in het Android 14 update-overzicht. Daar zie je welke telefoons de software krijgen en of jouw smartphone straks over alle nieuwe features beschikt.

Nieuw Android-logo

Google heeft ook een nieuw logo voor Android onthuld. Het is de eerste keer in vier jaar dat het Android-merk een nieuw ontwerp krijgt. Door het logo moet de look van Android beter aansluiten bij Google.

Het logo is ontworpen met Material You in het achterhoofd. Dit is het design dat de zoekgigant ook in Android gebruikt. Ook het bekende Android-robotje ziet er voortaan anders uit: het poppetje heeft nu een 3D-look.

