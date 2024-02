Android 15 Developer Preview 1 beschikbaar: dit moet je weten

Google heeft de Android 15 Developer Preview 1 uitgebracht. Dat is de allereerste versie van Android 15. We lopen de belangrijkste veranderingen met je langs. Ook lees je wanneer jij met het nieuwe besturingssysteem aan de slag kunt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 15 Developer Preview 1 nu beschikbaar

De allereerste, nog prille versie van Android 15 is nu beschikbaar. Deze zogeheten Developer Preview is bedoeld voor ontwikkelaars, die zo feedback kunnen geven op de software. Ook is het mogelijk om hun apps alvast te testen. Hoewel hij zeker niet bedoeld is voor consumenten, zijn er wel enkele nieuwe functies te ontdekken. Die kunnen we moeilijk wereldschokkend noemen, maar we zetten ze toch voor je op een rij. Mogelijk komen er in latere versies nog andere features bij.

Cooldown voor notificaties

Zit jij in WhatsApp-groepen en word je soms helemaal gek van alle meldingen als er veel gepost wordt? De Android 15 Developer Preview 1 bevat een functie genaamd ‘Notification cooldown’. De eerste melding die je ontvangt heeft het normale volume, maar bij volgende nieuwe notificaties van die groep worden ze steeds zachter. Dat is minder irritant én je weet dat de melding uit hetzelfde gesprek afkomstig is.

Standaard staat deze functie ingeschakeld voor alle gesprekken. Je kunt hem natuurlijk ook uitschakelen of alleen toepassen voor bepaalde groepen.

Google Pixel 8 Pro

Vibraties als je de schermhelderheid aanpast

Android 15 geeft je feedback als je de schermhelderheid aanpast. Wanneer je de slider van links naar rechts of vice versa beweegt, voel je vibraties. Die zijn heel subtiel als de helderheid laag staat en worden steeds harder naarmate je voor een feller display kiest.

Je hoeft in theorie dus niet meer naar het scherm te kijken als je de helderheid aanpast. Voor mensen met goede ogen is deze functie waarschijnlijk niet zo interessant. Wie slechter ziet, heeft er mogelijk wel iets aan.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toetsenbordtrillingen uitschakelen

Een andere nieuwe functie in de Android 15 Developer Preview 1 is de mogelijkheid om toetsenbordtrillingen uit te schakelen. Dat kon toch al, denk je nu misschien? Klopt, maar nu kun je ze uitschakelen voor álle toetsenborden. Wanneer je dus een ander keyboard zoals SwiftKey gebruikt, zul je daar ook geen trillingen meer voelen. Zelfs als deze in de betreffende app wel staan ingeschakeld.

Release voor grote publiek volgt later

In de preview zijn verder verbeteringen op het gebied van privacy en veiligheid zichtbaar. Ook krijgen apps de mogelijkheid om de beschikbare hardware beter te benutten. Die zijn op dit moment echter vooral interessant voor ontwikkelaars.

Sowieso is het geen goed idee om deze preview op een smartphone te installeren die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog heel veel bugs en onvolkomenheden in de software. In maart brengt Google een tweede versie voor ontwikkelaars uit, gevolgd door de eerste echte bèta aan het einde van maart of in april. Die is als het goed is een stukje stabieler. De officiële release volgt aan het einde van de zomer of het begin van de herfst. Android 14 werd in oktober vorig jaar uitgebracht.

Android 15 komt naar de Google Pixel 6-serie, de Pixel 7-smartphones en de Pixel 8-toestellen. Met een Pixel 5 val je helaas buiten de boot. Heb je een telefoon van een ander merk? Dan verschilt het per fabrikant of en wanneer je een update naar de nieuwe versie kunt verwachten.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op WhatsApp, Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Google: