‘Android 15 brengt widgets naar het vergrendelscherm’

Smartphones die op Android 15 draaien, kunnen straks widgets weergeven op het vergrendelscherm. Dat stelt althans een nieuw gerucht. Je hoeft je smartphone dan niet te ontgrendelen om bijvoorbeeld het weer te checken.

‘Grotere rol widgets in Android 15’

Widgets zijn erg handig. Ze geven je de mogelijkheid om de inhoud van apps te zien zonder deze te openen. Zo zie je bijvoorbeeld het belangrijkste nieuws, het weer of de vertrektijden van NS-treinen. Bovendien maken ze het gemakkelijk om je smartphone te personaliseren.

Er is één nadeeltje: je dient je smartphone wel te ontgrendelen voor je ze kunt gebruiken. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Volgens Android Authority kun je widgets in Android 15 ook op je vergrendelscherm plaatsen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om je agenda te raadplegen zonder je toestel daadwerkelijk te ontgrendelen. Je bespaart daarmee wat tijd en het is ook gewoon een stuk gemakkelijker.

Dit vergrendelscherm is nu nog leeg

Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat Google de mogelijkheid biedt om widgets toe te voegen aan het vergrendelscherm. Lang, lang geleden, ten tijde van Android 4.2 Jelly Bean, kon het ook al. Om onbekende redenen haalde de zoekgigant deze mogelijkheid een jaar later weer weg. Nu lijkt het er dus op dat de functie een comeback gaat maken.

Dat zou wel tot privacyzorgen kunnen leiden, want iedereen kan dan in theorie je agenda inzien. Mogelijk verzint Google hier nog iets op.

Meer over Android 15

Android 15 verschijnt officieel waarschijnlijk pas in oktober van dit jaar. Voor die tijd zullen we al wel een aantal beta’s, oftewel proefversies van het besturingssysteem zien. We verwachten de eerste versie voor ontwikkelaars in februari of maart. Dan wordt ook meer duidelijk over de nieuwe functies.

De eerste smartphones die officieel op Android 15 draaien, worden de Google Pixel 9 en Pixel 9 Pro. Deze toestellen verwachten we eveneens in oktober.

