Android 16 nu al te downloaden! Dit is er nieuw in de update

Het is tijd voor een nieuwe Android-versie! Android 16 is nu uitgebracht en beschikbaar voor Pixel-telefoons. Lees hier wat er allemaal nieuw is.

Android 16 downloaden kan nu

Google is er vroeg bij dit jaar en brengt nu Android 16 uit! De nieuwste Android-versie volgt Android 15 op, dat vorig jaar in oktober verscheen. Een lekker snelle update dus, die vanaf nu te downloaden is voor gebruikers van een Google Pixel-smartphone. Welke Pixels precies naar Android 16 kunnen updaten, zie je hieronder.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7

Google Pixel 7a

Google Pixel 6a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Ook met een oudere Google Pixel – zoals de bijna vijf jaar oude Pixel 6 – kun je upgraden naar de nieuwste Android-versie. We verwachten dat Android 16 echter de laatste grote upgrade is voor de Pixel 6-serie. Heb je een nieuwere Google-telefoon, zoals de Pixel 8 of Pixel 9, dan krijg je de komende jaren sowieso nog updates.

Bij de release van een nieuwe Android-versie vragen veel gebruikers zich natuurlijk af wanneer smartphones van andere merken worden bijgewerkt. Dat is aan de fabrikanten zelf en het verschilt nogal per merk hoe lang dit duurt. De ene telefoonmaker brengt Android-updates lekker vlot uit, terwijl het andere bedrijf veel meer tijd nodig heeft.

Heb je een Google Pixel? Volg deze stappen om Android 16 te installeren:

Open de instellingen en ga naar ‘Systeem’; Tik op ‘Software-updates’ en kies voor ‘Systeemupdate’; Je Pixel zoekt naar nieuwe software, waarna jij Android 16 kan installeren.

Wanneer krijgt mijn smartphone Android 16?

Samsung stond er altijd om bekend de nieuwste Android-upgrades erg snel uit te brengen, maar had bij Android 15 veel tijd nodig om toestellen bij te werken. Over het algemeen geldt dat als je een dure, high-end smartphone hebt, je relatief snel aan de beurt bent. Midrange- en budgetsmartphones zijn vaak pas later aan de beurt.

Android Planet houdt de updateplannen van de belangrijkste merken in de gaten en publiceert later deze week het Android 16 update-overzicht. Daarin verzamelen we alle toestellen die de komende tijd een upgrade krijgen – en wanneer. En als smartphonemerken de komende tijd hun plannen bekendmaken, dan lees je het natuurlijk ook meteen.

De vernieuwingen van Android 16

Ondanks dat Android 16 nogal snel na versie 15 komt, voert de update grote veranderingen door. Met Live Updates krijg je direct op je vergrendelscherm informatie over een app, als je bijvoorbeeld via de Uber-app een taxi hebt besteld of een maaltijd wil laten thuisbezorgen. Je hoeft dan niet de app te openen om te zien waar je bestelling blijft.

Verder introduceert Android 16 allerlei beveiligingsfuncties met Advanced Protection en wordt ‘Vind mijn apparaat’ vervangen door de ‘Vind-plek’. Uiteraard is er ook een grote rol weggelegd voor AI-assistent Gemini, dat ook naar Wear OS, Android Auto en Google TV komt.

De belangrijkste verandering is helaas nog niet beschikbaar. Het nieuwe ontwerp heet Material 3 Expressive een maakt Android veel kleurrijker en persoonlijker, waarbij je ook meer opties hebt om het uiterlijk aan te passen. Material 3 Expressive komt ook naar alle Google-apps, zoals Gmail en Foto’s én Wear OS.

Google heeft veel animaties vernieuwd, waardoor het besturingssysteem vloeiender en moderner moet zorgen. Snelle instellingen bewegen bijvoorbeeld een beetje als je ze aantikt en als je een app uit het recente app-scherm omhoog veegt en loslaat, beweegt de app ernaast een beetje mee.

Pixel Feature Drop van juni

Google brengt ook de Pixel Feature Drop van juni uit. Deze update, die specifiek voor Googles eigen smartphones is bedoeld, brengt nieuwe functies met zich mee. Zo kun je aan de slag met Pixel VIPs, een nieuwe widget in de contacten-app.

Hiermee kun je de belangrijkste mensen uit je contactenlijst VIP maken en extra veel informatie over deze personen in de app toevoegen. Vervolgens zie je wanneer je ze voor het laatst hebt gebeld of gesproken via WhatsApp en krijg je bijvoorbeeld een melding als ze binnenkort jarig zijn.

Daarnaast gaat de Pixel Camera-app helpen om meer uit de camera’s van je Google-telefoon te halen, door beter te laten zien wat iedere cameramodus doet. Google voegt AI toe aan de Foto’s-app om door suggesties te geven als je een kiekje wil bewerken.

