Wanneer verschijnt het nieuwe design van Android 16?

Android 16 is uit, maar gek genoeg ontbreekt de grootste vernieuwing. Wanneer mogen we het nieuwe Material 3 Expressive-design dan wél verwachten?

Material 3 Expressive verschijnt later dit jaar

Het is voor Android-gebruikers een toffe week, want de nieuwste Android-versie is uitgebracht! Android 16 is nu te downloaden op Pixel-smartphones en komt de komende maanden naar telefoons van andere merken. Heb je een toestel van bijvoorbeeld Samsung, OnePlus of Motorola, dan moet je nog even geduld hebben.

Maar, er is iets geks aan de hand. Dé grote vernieuwing van Android 16, het Material 3 Expressive-design, ontbreekt in de update. Het nieuwe ontwerp, dat Android kleurrijker en speelser maakt, is blijkbaar nog niet klaar voor het grote publiek en laat daarom op zich wachten.

Android Authority schrijft dat Material 3 Expressive pas verschijnt met de zogeheten Android 16 QPR1-update. Deze grotere upgrade zou op 3 september uitrollen, wat betekent dat we nog bijna drie maanden moeten wachten op het nieuwe Android-design. De bron houdt echter een slag om de arm en meldt dat de datum nog kan veranderen.

In de bètaversie van Android 16, die je op dit moment ook kan downloaden, is het nieuwe design overigens wél aanwezig. Ben je benieuwd en wil je het ontwerp alvast testen? Check dan onze tip hoe je de Android 16-bèta installeert op je Pixel-smartphone.

Ook nieuw in Android 16

Het redesign laat nog even op zich wachten, maar Android 16 heeft natuurlijk meer nieuwe functies. Zo kun je straks aan de slag met Live Updates, waarmee je op het vergrendelscherm realtime informatie krijgt van apps als Uber en Thuisbezorgd. Je hoeft je telefoon dan niet te ontgrendelen om te checken hoe het met je bestelling staat.

Daarnaast introduceert Google slimme beveiligingsopties om je te beschermen tegen phising en is er een nieuwe desktopmodus. Laatstgenoemde feature wordt overigens ook pas later toegevoegd. Waarschijnlijk gebeurt dit op hetzelfde moment als het Material 3 Expressive-design.

