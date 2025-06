Overzicht: deze telefoons krijgen (waarschijnlijk) Android 16

Android 16 is uit en dus zetten we op een rijtje welke smartphones de grote update krijgen. Check hier of jouw toestel straks een Android 16-update ontvangt!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is weer tijd voor het grote Android update-overzicht! Android 16 is uitgebracht, de volgende grote update voor het mobiele besturingssysteem. Zoals altijd brengt Google de Android-versie eerst naar zijn eigen Pixel-smartphones, maar daarna komt de update naar toestellen van andere merken.

Omdat iedere fabrikant een ander updatebeleid hanteert, verschilt het nogal of en wanneer jouw telefoon een Android 16-update krijgt. Gelukkig maakt Android Planet ieder jaar een uitgebreid update-overzicht. Daarin verzamelen we alle recente smartphones en geven we aan of ze een update krijgen – of juist niet.

Android 16 is officieel beschikbaar, maar de updateplannen van veel fabrikanten zijn nog niet bekend. Desondanks kunnen we goed inschatten welke smartphones een update krijgen, omdat bedrijven bij de lancering van Android-telefoons bekendmaken hoe lang ze worden ondersteund.

Wanneer is Android 16 te downloaden?

Android 16 is op 10 juni 2025 door Google gelanceerd. Dat is veel eerder dan vorig jaar, toen de zoekgigant pas eind oktober met Android 15 kwam. De komende maanden verschijnt de nieuwste update ook voor smartphones van andere merken. Houd tot die tijd dit overzicht in de gaten voor het laatste nieuws.

Let op: in het overzicht hebben we verouderde smartphones (die jaren geleden uitkwamen) niet meegenomen.

Met een Google-smartphone weet je zeker dat je direct de nieuwste Android-updates en beveiligingspatches kan downloaden. Voor Android 16 geldt: heb je een Pixel 6 of nieuwer, dan kun je de nieuwe versie binnenhalen. Oudere toestellen vallen helaas buiten de boot.

Samsung doet het bijna net zo goed als Google als het om updates gaat. Sterker nog: soms brengt het bedrijf updates zelfs sneller uit, al liet het met Android 15 wel erg lang op zich wachten. Ook Samsungs krijgen tot zeven jaar aan software-ondersteuning. Daarom kun je er met een recente Samsung-telefoon wel op rekenen dat je Android 16 krijgt.

Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy Z

Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy XCover

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het updatebeleid van Motorola wordt steeds beter en dat is natuurlijk fijn. Sommige toestellen krijgen zelfs langer dan vijf jaar Android-updates, al loopt de ondersteuning bij goedkopere smartphones vrij vlot af. Welke Moto’s een Android 16-update krijgen, check je hieronder.

Motorola Edge-telefoons

Motorola Moto G-telefoons

Motorola Razr

Motorola ThinkPhone

OnePlus Nord-telefoons

Nothing steekt veel in de software op zijn smartphones en is vrij snel met het updaten. De Phone (1), de eerste telefoon van het merk, krijgt helaas geen Android 16. De rest wel, net als de telefoons van dochtermerk CMF.

Nothing-toestellen

CMF-smartphones

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HMD brengt Android 16 naar haar smartphones. De fabrikant maakte voorheen ook telefoons voor Nokia, maar die apparaten krijgen voor het eerst geen toegang tot de nieuwe Android-versie.

Xiaomi-smartphones

Xiaomi Redmi-telefoons

Xiaomi Redmi 13 (krijgt een update)

Xiaomi Redmi Note 14 (krijgt een update)

Xiaomi Redmi Note 14 5G (Beschikbaar)

Xiaomi Redmi Note 14 Pro (krijgt een update)

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (krijgt een update)

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G (krijgt een update)

Realme GT

Realme

Poco F-smartphones

Poco X-toestellen

Poco M

Oppo Find X

Oppo Find X8 Pro (krijgt een update)

Oppo Reno

Oppo A

Fairphone 5 (krijgt een update)

Tip: Staat jouw toestel niet op de lijst, of zijn we er eentje vergeten? Laat het weten in de reacties onderaan de pagina, zodat we jouw smartphone aan de lijst toevoegen.

Wat is er nieuw in Android 16?

Android 16 voert relatief grote veranderingen door. Met Live Updates krijg je direct op je vergrendelscherm informatie over een app, als je bijvoorbeeld via de Uber-app een taxi hebt besteld of een maaltijd wil laten thuisbezorgen. Je hoeft dan niet de app te openen om te zien waar je bestelling blijft.

Verder introduceert Android 16 allerlei beveiligingsfuncties met Advanced Protection en wordt ‘Vind mijn apparaat’ vervangen door de ‘Vind-plek’. Uiteraard is er ook een grote rol weggelegd voor AI-assistent Gemini, dat ook naar Wear OS, Android Auto en Google TV komt.

De belangrijkste verandering is helaas niet meteen beschikbaar. Het nieuwe ontwerp heet Material 3 Expressive een maakt Android veel kleurrijker en persoonlijker, waarbij je ook meer opties hebt om het uiterlijk aan te passen. Material 3 Expressive komt ook naar alle Google-apps, zoals Gmail en Foto’s én Wear OS.

Google heeft veel animaties vernieuwd, waardoor het besturingssysteem vloeiender en moderner moet zorgen. Snelle instellingen bewegen bijvoorbeeld een beetje als je ze aantikt en als je een app uit het recente app-scherm omhoog veegt en loslaat, beweegt de app ernaast een beetje mee.

Lees meer over Android 16: