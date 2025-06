Opinie: Google had Android 16 later moeten uitbrengen

Android 16 is nu al beschikbaar, maar je merkt waarschijnlijk weinig verschil als je de update installeert. De tofste vernieuwingen komen namelijk later. Daarom stelt redacteur Mike dat Google Android 16 beter later had kunnen uitbrengen.

Opinie: Android 16 komt té vroeg

Netflix heeft er tegenwoordig een handje van om seizoenen van series in twee delen uit te brengen. Zit je er net lekker in, blijk je na vijf of zes afleveringen nog maanden te moeten wachten op de laatste paar episodes. Dat doen ze natuurlijk om abonnees aan zich te binden, maar het is behoorlijk frustrerend.

Datzelfde gevoel krijg ik van de release van Android 16. Google bracht de nieuwe versie van zijn besturingssysteem vorige week uit voor Pixel-telefoons. Als je hem installeert, zul je echter weinig verandering merken. Ja, sommige notificaties worden nu gegroepeerd en er zijn nieuwe functies om je te beschermen tegen onder meer onveilige websites en spamtelefoontjes.

De grote klappers komen pas later. Dan kunnen apps je live updates geven, zodat je precies ziet wanneer de pizzabezorger voor de deur staat. Daar hoef je je toestel niet meer voor te ontgrendelen. Maar belangrijker nog: dan gaat je smartphone er heel anders uitzien door het Material 3 Expressive-design. Het ontwerp van Android wordt een stuk speelser.

Helaas moeten we daar (waarschijnlijk) nog tot september op wachten. Tot die tijd is Android 16 in mijn opinie een halfbakken update, die te weinig vernieuwing brengt om een volwaardige nieuwe versie te mogen heten.

Waarom heeft Google Android 16 niet gewoon in het najaar uitgebracht, zoals het dat met voorgaande versies ook deed? Op die vraag zijn een paar antwoorden te bedenken.

Pixels verschijnen vroeger

Vorig jaar schoof Google de release van zijn Pixel 9-serie naar voren. Die kwam al in augustus uit, terwijl hun voorgangers altijd in oktober verschenen. Android 15 was toen nog niet gereed, waardoor de fonkelnieuwe telefoons uit de doos nog op het verouderde Android 14 draaiden. Dat is natuurlijk niet ideaal.

Ook de Pixel 10-telefoons moeten dit jaar al in augustus verschijnen. Er was Google waarschijnlijk veel aan gelegen om Android 16 voor die tijd af te hebben, zodat de nieuwe smartphones ook daadwerkelijk op nieuwe software draaien. Maar zonder het Material 3 Expressive-design zullen ze aanvankelijk nog steeds ‘ouderwets’ aandoen.

Een andere mogelijkheid is dat Google aan risicospreiding doet. Een nieuw ontwerp brengt vaak bugs met zich mee. Door het fundament van Android 16 in juni te leggen en pas in september het design aan te passen, probeert men wellicht problemen te voorkomen.

Wat de reden voor deze vreemde gang van zaken ook is, hopelijk blijkt het eenmalig. Uiteindelijk gaat Android 16 er vast prachtig uitzien, maar op dit moment is het moeilijk om er enthousiast van te worden.

