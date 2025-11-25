‘Android 17 voegt een handige iOS-functie toe aan jouw smartphone’

Google is bezig met een nieuwe functie in Android 17 waarmee jij gemakkelijk bestanden deelt tussen Android-apparaten. Dit gaat waarschijnlijk Universal Clipboard heten en lijkt geïnspireerd op Apple’s Handoff. Wij praten je bij.

Knippen, plakken en synchroniseren

Het delen van bestanden tussen Androids en iPhones werd vorige week al groots aangekondigd. Nu is er ook nieuws over gemakkelijk knippen, plakken en synchroniseren tussen Android-toestellen onderling.

Waarschijnlijk ben je wel bekend met Gboard, de slimme toetsenbord-app voor op je Android-toestel. Hiermee kun je binnen apps knippen en plakken. Het synchroniseren van die geknipte content tussen al je Android-apparaten kan echter nog niet. Daar komt Universal Clipboard om de hoek kijken.

Toch kun je er meer mee doen dan alleen bestanden delen tussen Android-apparaten. Naar verluidt kun je straks meldingen tussen apparaten synchroniseren, media delen en zelfs op afstand toegang krijgen tot apps van je primaire toestel op je andere Android-apparaten.

Die naam is overigens nog niet zeker, maar volgens Android Authority een goede gok. Die ontdekten dat er een UniversalClipboardManager-class in de laatste bètaversie van Android zit. Het is nog even wachten tot Android 17 verschijnt voordat we de precieze naam en werking zullen weten. De Android-versie komt pas ergens volgend jaar.

Inspiratie gehaald bij Apple

Bij iPhone-gebruikers zal deze functie zeker een belletje doen rinkelen. De feature lijkt sterk op Handoff, waarmee je een taak begint op het ene Apple-apparaat en overneemt en afrondt op het andere. Dat werkt erg soepel.

Als dit straks ook tussen alle Android-apparaten zo werkt, ‘verandert’ dat het hele Android-ecosysteem. Dan zou je in theorie je Samsung-telefoon kunnen synchroniseren (en linken) met je Pixel-smartwatch en je OnePlus-tablet.

Ook ben je dan niet meer afhankelijk van de functies van een specifiek merk. Dat zou een flinke verbetering zijn waar een heleboel Android-gebruikers blij van gaan worden. Het klinkt als één van de fijnste vernieuwingen van de afgelopen jaren en een grote troef van het aankomende Android 17.

Krijgt de Pixel de primeur?

Volgens de laatste geruchten zouden op termijn alle Android-telefoons met Google Play Services gebruik kunnen maken van Universal Clipboard. Google kennende krijgen eigenaren van Pixel-telefoons de functie wellicht als eerste voorgeschoteld.

Wel moeten we nog een slag om de arm houden, want het hele project heeft nogal wat voeten in de aarde. In tegenstelling tot iOS (dat alleen op Apple-apparaten draait) moet Universal Clipboard op talloze Android-merken gaan werken. Hierdoor kost het Google flink wat tijd om alles zodanig aan te passen dat het op alle apparaten hetzelfde werkt.