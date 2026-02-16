Android 17 bèta is eindelijk uit: dit is er nieuw

Na wat vertraging is de eerste bèta van Android 17 eindelijk beschikbaar. Het gaat om een testversie, die je beter niet op een toestel kunt installeren dat je dagelijks gebruikt. Wel zijn er al enkele vernieuwingen zichtbaar.

Android 17 bèta laat nog weinig veranderingen zien

De stabiele versie van Android 17 verwachten we pas later dit jaar, maar zoals altijd begint Google met een eerste bèta. Die rolt nu uit voor mensen die vorig jaar ook meededen aan het bètaprogramma voor Android 16. Deze versie is nog niet stabiel, waardoor je hem niet moet installeren op je vaste toestel. Dat leidt geheid tot problemen.

Wel biedt de bèta een eerste blik op Google’s plannen voor de nieuwe versie van Android. De belangrijkste nieuwe functie is dat apps (met uitzondering van games) zich nu automatisch moeten aanpassen aan het scherm van jouw smartphone. Het is voor ontwikkelaars niet meer toegestaan om met zwarte balken te werken.

Dat is vooral van belang als je bijvoorbeeld een vouwbare smartphone als de Google Pixel 10 Pro Fold hebt. Apps strekken zich in Android 17 automatisch uit, waardoor ze het hele scherm vullen.

Google Pixel 10 Pro

Veel nieuwigheden zijn minder goed zichtbaar. Zo belooft Google de prestaties te verbeteren, waardoor je toestel soepeler aanvoelt. Wanneer je binnen een app wisselt tussen de verschillende camera’s moet dat minder vertraging opleveren.

De meeste andere veranderingen zijn minimaal en vooral cosmetisch: sommige icoontjes of zoekbalken zien er net iets anders uit. Mogelijk zien we in toekomstige bèta’s van Android 17 meer nieuwe functies opduiken. Zo is het beloofde ‘Handoff’ nog niet aanwezig. Daarmee kun je een app openen op je telefoon en bijvoorbeeld op je tablet verdergaan waar je was gebleven.

Google heeft nog wel een poosje voor de definitieve versie van Android 17 uitrolt. Vermoedelijk verschijnt die pas in de zomer, tegelijk met de Pixel 11-telefoons.

Op deze Pixels kun je de bèta van Android 17 installeren

We schreven het al: installeer de bèta van Android 17 alsjeblieft niet op een smartphone die je dagelijks gebruikt. Heb je nog een oudere Pixel liggen en ben je benieuwd naar de nieuwe functies? Dan kun je natuurlijk wel alvast een blik achter de schermen werpen. De bèta is beschikbaar voor de Google Pixel 6 en alle nieuwere toestellen van de zoekgigant.

Heb je nog nooit een testversie van Android gedraaid? We leggen in simpele stappen uit hoe je je aanmeldt voor dit bèta-programma.

Op de hoogte blijven van het laatste Android-nieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.