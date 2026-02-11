Android 17-bèta onderweg: dit is wat je nu moet weten (en doen)

Android 17 wordt de nieuwste versie van Googles besturingssysteem. Daar verschijnt binnenkort een eerste bèta van, exclusief beschikbaar als je bent ingeschreven voor het Android Beta Program. Let alleen wel goed op.

Aankonding Android 17 en einde Android 16

Voordat Android 17 officieel komt, neemt Google afscheid van de Android 16-reeks met de Android 16 QPR4 Beta 2.1-patch. Dat nieuws bracht het bedrijf tegelijkertijd naar buiten met de aankondiging van de eerste tekenen van leven van Android 17, met de eerste bèta.

Volgens Google zal ‘Android 17 Beta 1’ voortbouwen op de release van het Android 16 QPR-platform en de nieuwste bugfixes bevatten, samen met verbeteringen aan de stabiliteit en prestaties van het systeem.

Er is nog geen officiële datum bekend waarop de bètaversie van Android 17 arriveert, maar de geruchten zijn medio dit jaar (juni wordt op veel techwebsites genoemd). Google brengt ieder jaar een testversie van zijn nieuwste Android-update uit om functies uitvoerig te testen. Pas later verschijnt de definitieve release, die uiteindelijk naar alle gebruikers komt.

Waarom je het bètaprogramma misschien moet verlaten

Als je ingeschreven bent voor het Android Beta Program, kun je nieuwe Android-functies uitproberen vóór de officiële release. Dat is leuk als je wat dieper in de materie zit en je veel bezig bent met je smartphone. Je hoeft als tester helemaal niets te doen om de Android 17-bèta te ontvangen, alleen geduld hebben.

Wel geeft Google een belangrijke waarschuwing aan alle bètatesters: als je de laatste stabiele Android 16 QP3-release wil ontvangen, moet je je nu afmelden voor het bètaprogramma. Doe je dat niet, dan ontvang je automatisch de eerste Android 17-bèta zodra die beschikbaar wordt.

De timing waarop je het programma verlaat, is ook belangrijk. Na afmelding moeten testers de gebruikelijke ‘Downgrade’ negeren en wachten op de officiële lancering van Android 16 QPR 3. Die staat voor maart gepland. Installeer je de ‘Downgrade’ wel, dan worden zoals gewoonlijk alle gegevens gewist.

