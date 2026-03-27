Wanneer komt Android 17? Dit is de meest waarschijnlijke maand

Google is druk bezig met de nieuwe versie van zijn besturingssysteem. De eerste functies zijn inmiddels uitgelekt, maar wanneer kun je de stabiele versie van Android 17 verwachten?

Wanneer komt Android 17?

Google heeft inmiddels drie zogenaamde bèta’s van Android 17 uitgebracht. Die zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars, zodat ze het besturingssysteem kunnen testen en de (vaak nog talrijke) bugs eruit kunnen halen. Ook introduceert Google alvast nieuwe functies, die vervolgens fijngeslepen worden.

Voor consumenten zijn deze proefversies weinig interessant, omdat ze doorgaans niet stabiel genoeg zijn om op je vaste smartphone te kunnen gebruiken. De stabiele versie van Android 17 verschijnt hoogstwaarschijnlijk in juni van dit jaar. Hij is dan direct te downloaden op de Pixel 6 en alle nieuwere smartphones van Google.

De Pixel 10a wordt één van de eerste smartphones met Android 17

Heb je een toestel van een ander merk? Dan zul je iets langer geduld moeten opbrengen. Fabrikanten hebben tijd nodig om hun eigen softwareschil, die over Android heen ligt, aan te passen aan de nieuwe versie van het besturingssysteem. Het verschilt per bedrijf hoelang dat duurt. Doorgaans zijn recente en dure smartphones eerder aan de beurt dan goedkopere of oudere telefoons.

Dit zijn de nieuwe functies in Android 17

Android 17 lijkt geen enorme update te worden. De veranderingen die tot nu toe zijn opgedoken, vallen vooral in de categorie ‘kleine verbeteringen’. De belangrijkste is wellicht dat apps zich verplicht moeten aanpassen aan het scherm van jouw toestel. Als je bijvoorbeeld een vouwbare telefoon hebt met een (bijna) vierkant display, zul je geen zwarte balken meer zien.

Eén van de functies waar wij het meest naar uitkijken is ‘Task Continuity’. Daarmee kun je een app openen op je smartphone en bijvoorbeeld op je tablet naadloos verdergaan waar je was gebleven. Dat doet sterk denken aan Apple’s Handoff.

We houden je uiteraard op de hoogte van al het nieuws rond Android 17.