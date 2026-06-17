Android 17 is nu te downloaden! Dit is er allemaal nieuw

Google heeft Android 17 officieel uitgebracht. De grote update is nu te downloaden voor Pixel-gebruikers en komt later naar smartphones van andere merken.

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Android 17 is nu te downloaden

Google bracht de afgelopen maanden meerdere testversies van Android 17 uit, maar nu is de update echt te downloaden. Zoals altijd is de nieuwste Android-versie eerst voor Pixel-gebruikers beschikbaar. In de komende maanden verschijnt de opvolger van Android 16 ook op smartphones van andere merken, waarbij dit per fabrikant verschilt.

Deze Pixel-telefoons kunnen updaten naar Android 17:

Google Pixel 10

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10a

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7

Google Pixel 7a

Google Pixel 6a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Zoals je ziet, worden ook oudere toestellen door Google geüpdatet. Zelfs als je een Pixel 6 uit 2021 hebt, kun je de nieuwste Android-versie downloaden en installeren. De update is vanaf nu beschikbaar, al kan het even duren voordat je ‘m op je smartphone ziet verschijnen. Het is simpel om te controleren of je de nieuwste versie kan binnenhalen. Volg simpelweg de stappen hieronder.

Open de instellingen en ga naar ‘Systeem’; Tik op ‘Software-updates’ en kies voor ‘Systeemupdate’; Je Pixel zoekt naar nieuwe software, waarna jij Android 17 kan installeren.

Wanneer krijgt mijn smartphone Android 17?

Samsung stond er altijd om bekend de nieuwste Android-upgrades erg snel uit te brengen, maar had bij Android 15 veel tijd nodig om toestellen bij te werken. Bij Android 16 ging dat gelukkig beter. Over het algemeen geldt dat als je een dure, high-end smartphone hebt, je relatief snel aan de beurt bent. Midrange- en budgetsmartphones zijn vaak pas later aan de beurt.

Android Planet houdt de updateplannen van de belangrijkste merken in de gaten en publiceert binnenkort het Android 17 update-overzicht. Daarin verzamelen we alle toestellen die de komende tijd een upgrade krijgen – en wanneer. Zodra smartphonemerken hun plannen bekendmaken, dan lees je het natuurlijk ook meteen.

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Dit is er nieuw

Google introduceert met Android 17 allerlei nieuwe features voor je smartphone. Nieuw zijn de ‘bubbels’, waarmee het makkelijker moet worden om te multitasken. Je kan iedere app als een bubbel op je homescreen zetten, zodat ze weinig ruimte innemen maar je ze wel simpel opent. Als je op een app-icoon drukt en even vasthoudt, kun je ze in een bubbel plaatsen.

Ook nieuw: reactievideo’s. Maak je weleens een filmpje waarin je reageert op iets, dan kun je in Android 17 makkelijk jezelf en het scherm van je toestel opnemen. Deze video’s zie je veel op TikTok en YouTube Shorts.

Daarnaast introduceert Android 17 een gamingmodus voor vouwtelefoons. Het scherm wordt in tweeën gedeeld, waarbij je bovenaan de game ziet en onderaan een gamepad tot je beschikking krijgt voor de bediening. Het is ook mogelijk om een fysieke, externe controller te gebruiken.

Verder komt Google met beveiligingsfuncties, zoals wel vaker bij nieuwe Android-updates. Zo kun je een app alleen tijdelijk toegang geven tot je precieze locatie, in plaats van dat de app altijd deze informatie heeft. Ook kun je specifieke contacten met een app delen, in plaats van je hele contactenlijst.

Op de Android 17-overzichtspagina lees je veel meer over de nieuwe functies!

Tegelijk met Android 17 rolt Google overigens ook de Android-beveiligingspatches van juni 2026 uit. Deze patch lost 38 problemen voor Pixel-telefoons op en is beschikbaar voor de Pixel 6 en nieuwer.

Verder zijn er allerlei kleinere veranderingen. Zo kun je de namen van apps op je homescreen verbergen, waardoor het geheel strakker en minder druk ook. Android 17 moet er ook voor zorgen dat apps nooit teveel werkgeheugen gebruiken. Dat moet gunstig zijn voor de prestaties en accuduur.