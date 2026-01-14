Zien: eerste beelden van instellingen Android 17 gelekt

Het duurt nog wel even tot de wereld kennismaakt met Android 17, maar de eerste beelden zijn nu gelekt. Het gaat om de weergave van de snelle instellingen en meldingen.

Gelekte afbeeldingen instellingen Android 17

Zo nu en dan bereikt ons een nieuwtje over Android 17, door Google zelf omgedoopt tot Cinnamon Bun. Door weer een zoete snack te kiezen, blijft het bedrijf in lijn met eerdere interne codenamen als Baklava (Android 16) en Vanilla Ice Cream (Android 15).

Hoe de nieuwste versie van het besturingssysteem van Google er precies uit gaat zien en welke functies we allemaal mogen verwachten, is nog afwachten. Een lek van Mystic Leaks biedt echter een inkijkje in de lay-out van enkele schermen. Zo zien we in screenshots hoe meldingen en de snelle instellingen mogelijk worden weergegeven.

Ook lijkt er in de instellingen in Android 17 een menu-item te zitten waar je kiest tussen twee soorten weergaven van deze schermen:

Losse weergave : hierbij moet je van rechtsboven naar beneden swipen om het paneel met de snelle instellingen te openen. Swipen van linksboven naar beneden opent het paneel met de meldingen.

: hierbij moet je van rechtsboven naar beneden swipen om het paneel met de snelle instellingen te openen. Swipen van linksboven naar beneden opent het paneel met de meldingen. Gecombineerde weergave: hierbij moet je van boven naar beneden swipen om bij het paneel te komen dat zowel meldingen als de snelle instellingen toont.

Bij beide opties kun je nog steeds zien wat de datum is en hoe laat het is. De losse weergave toont een grote klok met in de balk daarboven de dag en maand. Bij de gecombineerde weergave staan zowel de tijd als de datum in de balk bovenin.

Daarnaast valt op dat er onder het schuifje van de helderheid ook een schuifje zit om het volume te regelen. Daar zie je drie verticale puntjes, vermoedelijk om de volledige volume-instellingen te openen. Andere spannende wijzigingen ten opzichte van de weergave van de snelle instellingen in het huidige Android 16 zien we niet.

Wel schreven we vorig jaar we over een handige nieuwe functionaliteit die we hoogstwaarschijnlijk in Android 17 kunnen verwachten: het delen van bestanden tussen Android-apparaten.

Wanneer komt Android 17?

Sinds november vorig jaar schijnt Google druk te zijn met het ontwikkelen van Android 17. Een publieke bètaversie wordt eind deze maand of begin februari verwacht. Dan duurt het vaak enkele maanden voordat de stabiele versie beschikbaar komt. Zoals wel vaker komen eerst Google Pixel-toestellen aan de beurt en daarna pas telefoons van andere merken, zoals Samsung en OnePlus.

Onze gok zou zijn dat Android 17 vanaf juni zijn weg zal vinden naar smartphones en tablets. Uiteraard vertellen je het als er vanuit Google officiële mededelingen zijn gedaan. Druk op de knoppen hieronder zodat jij helemaal niets mist!