Heb je een oude Android-telefoon met versie 7.1.1, of lager? Dan kun je vanaf volgend jaar mogelijk een hoop websites niet langer zoals gebruikelijk bezoeken. Er is wel een tijdelijke oplossing: browsen via Firefox.

‘Veel websites werken binnenkort niet meer in Android 7.1.1’

Dat valt op te maken uit een mededeling van Let’s Encrypt. Deze partij is één van de belangrijkste uitgevers van beveiligingscertificaten voor websites. Let’s Encrypt stopt op 21 september met het ondersteunen van een belangrijk certificaat.

Een praktisch gevolg hiervan is dat Android-telefoons met versie 7.1.1 (Nougat) of een lagere versie bepaalde websites niet langer (normaal) kunnen bezoeken. Op het moment dat je zo’n pagina met een oud Android-toestel bezoekt, krijg je beveiligingswaarschuwingen te zien en wordt gevraagd of je zeker weet dat je de site wil bezoeken.

Let’s Encrypt voert dit besluit naar eigen zeggen door omdat het beveiligingscertificaat in kwestie al jaren niet meer is bijgewerkt. Dit zorgt voor een verhoogd risico op allerlei beveiligingsproblemen. Let’s Encrypt schat dat ruim 30 procent van de Android-telefoons momenteel op versie 7.1.1 (of een lagere variant) draait. Volgens Let’s Encrypt draaien haar beveiligingscertificaten op ruim 192 miljoen websites wereldwijd.

De tijdelijke oplossing: Firefox

Draait jouw Android-telefoon momenteel op versie 7.1.1, of een lagere variant? Dan raden we je aan om een nieuwer toestel met meer recente Android-versie aan te schaffen. Is dat niet mogelijk? Gebruik dan voortaan Firefox om websites te bezoeken. Deze browser gebruikt namelijk zijn eigen beveiligingscertificaten en is niet afhankelijk van derden, zoals Let’s Encrypt.

Android en beveiliging

Android heeft een slecht imago als het op veiligheid aankomt. Een groot probleem is de fragmentatie van het systeem: de ene telefoon draait bijvoorbeeld al op Android 11 terwijl de ander op versie 8 blijft steken. Hierdoor zijn er allerlei versies in omloop en dat verhoogt het risico op beveiligingsproblemen.

Google, de maker van het besturingssysteem, onderneemt allerlei pogingen om hier meer structuur in aan te brengen, maar het is belangrijk dat je ook zelf de nodige voorzorgsmaatregelen treft. In onze Android-beveiligingsgids lees je wat je zelf kunt doen om je toestel zo veilig mogelijk te maken en houden.