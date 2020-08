Google introduceert wereldwijd aardbeving detectiesysteem: zo werkt het

Veel dieren kunnen volgens de verhalen vroegtijdig een aardbeving detecteren. Wij mensen kunnen dat, individueel, niet of nauwelijks. Daar is nu een wereldwijde oplossing voor gevonden in de vorm van het Google aardbeving detectiesysteem. Hoe dat precies werkt lees je in dit artikel.

Google aardbeving detectiesysteem onthuld

Smartphones zijn kleine computers en bevatten allerlei handige sensoren. Zo is nagenoeg elke smartphone voorzien van een accelerometer. Deze sensor detecteert en meet bewegingen. Sommige race- en vlieggames die je bestuurt door het toestel te kantelen gebruiken de accelerometer voor de bediening.

Google introduceert vandaag het Android Earthquake Alerts System, zo lezen we op de blog van het bedrijf. Dit systeem is in staat om mogelijke aardbevingen op te sporen. Hierbij is een hoofdrol weggelegd voor de snelheidsmeters van smartphones.

Server die data combineert en meldingen uitstuurt

Deze zijn namelijk niet alleen ideaal voor het spelen van games, maar ook in staat om vroegtijdig mogelijke aardbevingen te spotten. Zodra de bewegingsmeter van je smartphone onraad vermoedt wordt er een signaal naar de server van Google gestuurd.

Indien meerdere smartphones gelijktijdig zo’n signaal versturen en de locaties (ongeveer) overeenkomen gaat er een alarmbel af bij Google. De informatie van de verschillende telefoons wordt gecombineerd en aan de hand hiervan wordt bepaald of er daadwerkelijk een aardbeving bezig is, of dat het niet meer dan loos alarm is.

Daarbij stuurt Google ook meldingen naar andere smartphones in de nabije omgeving. Dankzij deze waarschuwing heb je net iets meer tijd om een veilige schuilplaats te zoeken voor het aankomende natuurgeweld.

Google schrijft in de blogpost dat het deze technologie in eerste instantie gebruikt om zo een snel en nauwkeurig in kaart te brengen hoe het getroffen gebied ervoor staat. Daarbij schotelt Google nuttige informatie voor over wat je moet doen in dergelijke noodsituaties.

Uitrol via Google Play Services

Veiligheid en gezondheid staan hoog in het vaandel bij Google. Zo werken het techbedrijf en Apple samen aan een traceerfunctie voor corona-apps. Die traceerfunctie wordt uitgerold via Google Play Services. De update die ervoor zorgt dat je mee kunt doen aan het Android Earthquake Alerts System wordt op dezelfde manier geregeld.

In Wear OS, het mobiele besturingssysteem, voor smartwatches is een handen was-functie ingebouwd. Via je slimme horloge krijg je zo om het uur een melding dat je ze even moet wassen.

Uitrol begint klein, wijdere uitrol volgt later dit jaar

Google begint de uitrol in de Amerikaanse staat Californië, simpelweg omdat dat gebied bekendstaat om de hoge seismische activiteit. In het aankomende jaar rolt dit nieuwe systeem ook uit naar andere staten en landen. Een specifieke planning laat Google in het midden.

