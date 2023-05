Google lost dit irritante geluidsprobleem in Android binnenkort op

Je kent het vast wel, je wil wel geluid horen bij binnenkomende oproepen, maar bij een e-mail of WhatsAppje hoeft dat niet. In Android is dat echter al tijden niet meer afzonderlijk in te stellen. Toch komt daar binnenkort eindelijk verandering in.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android: afzonderlijk volume voor beltoon en notificaties

Je geluid van binnenkomende oproepen dempen, maar je verwacht wel een belangrijk email, waarop je gelijk moet reageren? Helaas kun je het volume van die twee soorten notificaties niet separaat instellen. Zet je het geluid helemaal omlaag, dan krijg je nergens een geluidsmelding van. Zet je het geluid aan, dan maakt je toestel ook geluid als er iemand belt.

Google is nogal eigenwijs en heeft deze mogelijkheid jaren geleden uit Android gesloopt. Nu heeft het bedrijf aangegeven deze afzonderlijke volume-instellingen weer terug te brengen. Zo kun je makkelijk zelf het volume voor beltonen en notificaties instellen.

Veel mensen klaagden hier al langer over en in Google’s issue tracker heeft een medewerker nu laten weten dat dit mogelijk wordt bij een nieuwe Androidrelease. Momenteel is de functie nog niet actief te gebruiken in Android 13 QPR3 Beta 3 of de Android 14 1.1 Beta. Of Android 13-gebruikers de functie ooit kunnen gaan gebruiken of dat het pas wordt geïntroduceerd bij het nieuwe Android 14 is dus nog de vraag. De screenshot hiernaast is een mock-up en laat zien hoe de afzonderlijke instellingen er mogelijk uit gaan zien in de toekomst.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over Android 14

We verwachten op 10 mei meer te horen over de nieuwe Androidversie die later dit jaar wordt uitgerold voor iedereen. Inmiddels is Google al druk bezig met testen van de softwareversie die weer verschillende nieuwigheden brengt.

Aankomende maanden komen er nog meer nieuwe testversies uit voor ontwikkelaars en zogenaamde bètaversies. Die kun je als gebruiker ook zelf installeren en gebruiken, maar het kan best dat daar nog wat foutjes in aanwezig zijn. Wanneer Android 14 genoeg getest is rolt de software uit in stabiele vorm, maar wanneer dat precies is maakt de zoekgigant pas later bekend.

Meer recent nieuws op Android Planet