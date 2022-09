Dit zijn de 5 beste Android-alternatieven voor de iPhone 14

Ben je gecharmeerd van de iPhone 14, maar heb je stiekem meer interesse in goede Android-alternatieven? Dat komt goed uit, want in dit artikel zetten we de vijf beste voor je op een rijtje.

Android-alternatieven voor de iPhone 14

Na maanden van geruchten heeft Apple eindelijk de iPhone 14-serie gepresenteerd. Die bestaat uit vier modellen, waarvan de goedkoopste maar liefst 1019 euro kost. Voor minder geld koop je in het andere kamp natuurlijk ook veel moois. Hieronder lichten we, in willekeurige volgorde, de vijf beste Android-alternatieven voor de iPhone 14 uit.

1. Samsung Galaxy S22

Het meest voor de hand liggende alternatief voor de iPhone 14 is de Samsung Galaxy S22. Hij heeft net als Apples instapper een 6,1 inch-scherm, dat bovendien een hogere verversingsnelheid heeft. Daardoor oogt het display een stuk soepeler. Wel lever je in op de accuduur en is de processor wat minder rap. Zoek je een alternatief voor de iPhone 14 Pro Max? Kijk dan naar de Samsung Galaxy S22 Ultra. Deze toestellen krijgen, net als iPhones, jarenlang software-updates, waardoor ze een goede investering zijn.

2. OnePlus 10T

Vind je snelheid en een groot scherm belangrijk, maar ben je minder gehecht aan de beste camera’s of een hele stapel features die je nooit gebruikt? Dan is de OnePlus 10T een prima Android-alternatief voor vooral de nieuwe iPhone 14 Plus. Ze hebben allebei een 6,7 inch-oled-scherm, maar dat van OnePlus ververst de pixels 120 keer per seconde, terwijl de iPhone dat maar 60 keer doet. Opladen gaat ook veel sneller: hij zit binnen twintig minuten helemaal vol. Wat we bij Android Planet van het toestel vinden, lees je in onze review van de OnePlus 10T.

3. Google Pixel 6 (Pro)

Net als Apple maakte Google voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro een eigen chip: de Tensor. Die is niet zo snel als de processoren van Apple, maar voldoet voor het grote merendeel van gebruikers prima. Bovendien hebben de smartphones goede schermen, prima camera’s en een solide accuduur. Daarnaast draaien ze op de meest pure vorm van Android. Als je geen grote haast hebt, kun je overigens ook wachten tot de aankondiging van de Pixel 7 en 7 Pro op 6 oktober. Die worden misschien iets duurder dan de huidige modellen, maar zullen nog steeds veel voordeliger zijn dan de nieuwe iPhones.

4. Motorola Edge 30 Pro/Ultra

Ook Motorola maakt de laatste tijd weer mooie telefoons in het hogere segment. De Motorola Edge 30 Pro is een prima allrounder, met een snelle chip, een fraai ontwerp en een goede accuduur. In onze review van de Edge 30 Pro lees je daar meer over. Een fijn gegeven is ook dat de software erg schoon is en je dus niet aan de slag hoeft met allerlei onnodige software.

5. Asus Zenfone 9

Ben je op zoek naar een compacte smartphone? Helaas heeft Apple geen ‘mini’-model aangekondigd in de iPhone 14-reeks. Gelukkig lanceerde Asus onlangs wel een relatief klein én erg geslaagd toestel: de Asus Zenfone 9. Die draait eveneens op de supersnelle Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, heeft een 5,9 inch oled-scherm én een prima accuduur. In onze review van de Zenfone 9 lees je meer over deze telefoon. Hij is met 799 euro niet goedkoop, maar biedt toch veel waar voor zijn geld. Het is het perfecte alternatief voor een niet meer bestaande iPhone.

Vind je de iPhone 14 zélf stiekem toch ook wel interessant? Op zustersite iPhoned.nl lees je natuurlijk alles over de presentatie van de iPhone 14 (Plus) en de iPhone 14 Pro (Max).