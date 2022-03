Android-smartphone vol? Binnenkort kun je apps archiveren

Zit het geheugen van je Android-toestel vol, maar wil je geen apps verwijderen? Binnenkort kun je deze ook archiveren, aldus Google. Wat dat betekent, lees je hier.

Apps archiveren: tot 60 procent opslagruimte besparen

Google werkt aan een functie die het archiveren van apps mogelijk maakt op Android-smartphones en -tablets. Hierdoor kunnen gebruikers ruimte vrijmaken zónder applicaties daadwerkelijk te verwijderen. De gehele inhoud van een gearchiveerde app wordt verwijderd, maar alle gebruikersgegevens blijven bewaard. Denk hierbij aan behaalde levels in games, inloggegevens en instellingen.

Google zegt dat het archiveren van een app 60 procent van de voorheen ingenomen opslagruimte vrij kan maken. De overige 40 procent bestaat uit de voorheen genoemde gebruikersgegevens en het ‘omhulsel’ van de app, die gewoon op je telefoon blijft staan. Je kunt de applicatie in gearchiveerde staat niet gebruiken: hiervoor moet je de app eerst terugzetten naar de volledige versie. Hoe dat precies werkt weten we nog niet, maar volgens Google is het erg makkelijk.

Het archiveren van apps is volgens Google niet alleen fijn voor gebruikers, maar ook voor ontwikkelaars. Gebruikers zullen apps namelijk minder vaak verwijderen – als de functie aanslaat. Ze moeten dankzij de functie namelijk minder snel kiezen tussen een applicatie en de beschikbare opslagruimte.

Opslag vol? Meer manieren om ruimte te besparen

Apps archiveren is niet de enige manier om opslagruimte vrij te maken op je Android-smartphone. Sterker nog: de meeste mensen hebben niet heel veel apps op hun toestel staan. De meeste ruimte gaat naar foto’s, video’s, muziek en allerlei bestanden die je waarschijnlijk nooit gebruikt of bekijkt.

Een goede manier om opslagruimte te besparen, is om je foto’s en video’s zo nu en dan op je computer of een externe harde schijf te zetten. En doe zo nu en dan eens een grote schoonmaak om al die WhatsApp-screenshots van je mobiel te gooien.

Dan is er natuurlijk nog de cloud. Diensten als Dropbox en Microsoft OneDrive bieden honderden gigabytes voor niet al te hoge prijzen. Natuurlijk is het het prettigst om je foto’s en video’s altijd bij de hand te hebben. Het loont wat dat betreft om voor een toestel te kiezen met minstens 128GB aan opslagruimte.

