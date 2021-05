Google brengt Android Auto en Automotive in 2021 naar meer auto’s

Dit jaar verschijnen meer auto’s met Android Auto of Android Automotive. Dat meldt Google. Onder meer Renault, Porsche, BMW en Volvo gaan auto’s uitbrengen die gebruikmaken van Googles slimme infotainmentsysteem.

Lees verder na de advertentie.

Meer slimme auto’s met Android Auto(motive)

Een auto met Android Auto-ondersteuning kan informatie van je Android-toestel op het infotainmentsysteem laten zien via een usb-kabel of draadloze verbinding. Zo bedien je eenvoudiger je muziek, belletjes en navigatie-app. Android Automotive op zijn beurt is een compleet besturingssysteem en ingebouwd in handvol auto’s. Het werkt op het infotainmentsysteem van de auto zonder verbinding met je smartphone.

Google meldt op zijn jaarlijkse I/O 2021-conferentie dat de populariteit van Android Auto en Automotive snel toeneemt. Meer dan honderd miljoen auto’s zijn geschikt voor één van de twee systemen.

Android Auto

Dit jaar verschijnen meer dan tien nieuwe automodellen met ondersteuning voor Android Automotive, aldus Google. General Motors komt met een elektrische Hummer en ook Volvo en Renault gaan meer geschikte auto’s verkopen. Porsche gaat nieuwe modellen, waaronder de 911 2022, uitrusten met Android Auto-ondersteuning.

BMW gaat Android Auto beter integreren in de nieuwe iX-auto, die één breed scherm heeft. Apps als Google Maps kunnen straks automatisch op de beste plek van het scherm weergeven worden, bijvoorbeeld boven het stuur of juist in het midden. Google belooft dat meer apps hier geschikt voor worden. Onduidelijk is nog of andere automerken ook gaan profiteren van deze softwareverbeteringen. Er verschijnen steeds meer (dure) auto’s met een breed scherm.

Meer over Android Auto

Wil je meer weten over Android Auto en Android Automotive in 2021? Android Planet besteedde laatst een maand lang uitgebreid aandacht aan Googles software voor slimme auto’s en testte bijvoorbeeld de Polestar 2 met Android Automotive.

Lees hier onze Android Automotive review of onze vergelijking van Android Auto vs Android Automotive. Hier vind je onze video’s met uitleg over Android Auto(motive), bijvoorbeeld onze review van Android Auto.

Lees meer over Android Auto: