Als we een nieuw gerucht mogen geloven, brengt Google deze maand een update uit voor Android Auto. Die zou de nodige verbeteringen introduceren.

Lees verder na de advertentie.

‘Android Auto 6.0 komt eraan’

De website AutoEvolution meldt dat Google deze maand Android Auto 6.0 uitbrengt, een grote update voor het besturingssysteem. Daar zitten diverse nieuwe features in verwerkt, waaronder wallpaper-ondersteuning. Hierdoor kun je een achtergrond kiezen en instellen op het thuisscherm van Android Auto. Google levert de wallpapers mee en helaas kun je zelf geen andere achtergronden toevoegen.

Daarnaast kun je straks aan de slag met Google Assistent-snelkoppelingen voor specifieke commando’s. Hierdoor kun je bepaalde acties uitvoeren door simpelweg op een icoontje op het scherm te tikken. Denk aan het starten van de navigatie naar je thuisadres, het bellen van een specifiek persoon of het opvragen van het weerbericht.

De Google Assistent-routines, waarmee je meerdere acties achter elkaar uitvoert met één commando, zouden ook worden toegevoegd aan Android Auto. Verder voert de update een aantal kleinere verbeteringen en bugfixes door.

Android Auto 6.0 release

Volgens AutoEvolution rolt Google de Android Auto 6.0-update deze maand uit, maar een specifieke releasedatum is onduidelijk. Naar verluidt wordt in de toekomst een MultiDisplay-functie aan het platform toegevoegd, zodat je een telefoon als tweede scherm van Android Auto kan gebruiken.

Vorige maand kondigde Google aan dat Android Auto officieel in Nederland en België wordt uitgebracht, al was de dienst hier al een tijdje (via een omweg) te gebruiken. Het besturingssysteem voor onderweg zit sinds Android 10 standaard ingebakken in de software. Oudere telefoons kunnen een losse Android Auto-app downloaden.

Lees meer over Android Auto: