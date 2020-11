Het lijkt erop dat je Android Auto binnenkort iets meer kan aanpassen en de software dus persoonlijker wordt. Zo zijn er onder andere aanwijzingen gevonden om een andere achtergrond in te stellen.

‘Android Auto: binnenkort achtergrond instellen’

De knappe koppen van XDA-Developers hebben een installatiebestand van Android Auto uitgeplozen. Via deze zogenaamde apk-teardown zijn er aanwijzingen gevonden dat gebruikers binnenkort een andere achtergrond kunnen instellen. Het gaat om enkele vooraf ingestelde wallpapers, een eigen afbeelding of bijvoorbeeld foto kiezen is vooralsnog niet mogelijk. Of Google plannen heeft om zo’n functie later uit te rollen is nog onbekend.

Het gaat om een handjevol achtergronden die veelal donkere tinten hebben. Als dat immers niet zo is, zijn app-icoontjes, snelkoppelingen en knoppen een stuk lastiger te zien. Apple introduceerde eerder al aanpasbare achtergronden voor haar CarPlay-platform. XDA heeft de verschillende achtergronden ook alvast online gezet, zodat je een impressie krijgt.

Snelkoppelingen voor Google Assistent-commando’s

De mogelijkheid om een wallpaper in te stellen is niet de enige mogelijkheid om het platform wat persoonlijker te maken. Eerder werden al aanwijzingen gevonden om snelkoppelingen te makken voor een Google Assistent-commando, nu heeft de site dat ook werkend gekregen.

Zo kun je een snelkoppeling maken en deze direct op je thuisscherm plaatsen. Denk daarbij aan het snel kunnen bellen van een bepaalde contactpersoon of een Assistent-commando. Zo navigeer je nog sneller naar een bepaalde locatie, start je een specifieke afspeellijst of weet je direct wat de weersvoorspellingen zijn.

Zo’n snelkoppeling voor het slimme hulpje plaatsen doe je makkelijk via de Android Auto-launcher. Daarin kun je ook aangeven welke apps je juist wel of niet wil zien op je homescreen. Zelfs eens kijken hoe je dat aanpast? Check dan onze tip over het aanpassen van je thuisscherm in Android Auto.

Uitrol nieuwe functies Android Auto

Al met al wordt het platform dankzij zulke aanpassingen weer iets persoonlijker en fijner in gebruik. Wanneer en of de functies uitrollen naar het grote publiek is nog de vraag. Google test regelmatig nieuwigheden, die uiteindelijk toch niet definitief worden uitgerold.

