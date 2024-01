Android Auto krijgt AI-functies: dit kun je verwachten

Tijdens het Galaxy Unpacked-evenement van Samsung was een belangrijke rol weggelegd voor AI. Kunstmatige intelligentie komt ook naar Android Auto: de software verschillende AI-functies om je te helpen terwijl je onderweg bent.

Android Auto AI

Er zijn een aantal AI-functies die naar Android Auto komen. Allereerst zegt Google dat de AI ingezet wordt om lange berichten en groepsberichten automatisch samen te vatten terwijl je rijdt. Op dit moment is het al mogelijk, zonder AI, om berichten voor te laten lezen.

Ook gaat Google de AI zo inzetten dat er tijdens het rijden suggesties worden gegeven voor het antwoorden op je berichten of oproepen. Ben je onderweg naar een vriend en appt die om te vragen waar je blijft, kan Android Auto de suggestie aanbieden om je aankomsttijd met ze te delen. Ook wordt het mogelijk om met één keer op het dashboard drukken de persoon te bellen.

Tot slot krijgt Android Auto binnenkort een weerspiegeling van je achtergrond en apps op je Samsung Galaxy-smartphone. Google zegt zo een gemakkelijke en consistente gebruikservaring te kunnen bieden in je auto. Het lijkt er hoe dan ook op dat Google erg gedreven is om veel diensten van AI te voorzien.

Meer functies voor Android Auto

Google kondigde tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas ook al diverse nieuwe functies aan voor Android Auto. Zo werd er onder andere de optie toegevoegd om batterij-informatie met Google Maps te delen. Bij vertrek zie je hoe vol de accu van je elektrische auto nog is als je op je bestemming arriveert.

Ook is er voor auto’s met Android Automotive het een en ander vernieuwd: deze krijgen toegang tot meer apps. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om op je dashboard Chrome te gebruiken als je met je auto ergens geparkeerd bent. Ook is er een weer-app toegevoegd, zodat je tijdens je rit op de hoogte blijft van de omstandigheden.

AI en Google

Google is druk bezig met het uitbrengen van AI voor verschillende producten. Duidelijk werd tijdens Galaxy Unpacked dat de techgigant dat ook samen met Samsung wil doen. Er komt nu een speciale feature naar Samsung Galaxy S24– en Pixel 8 (Pro)-toestellen, genaamd “Circle to Search”. Wanneer je iets omcirkelt of selecteert in een foto, document of app, zoekt de AI antwoorden of informatie voor je op.

Deze feature is vanaf 21 januari wereldwijd te gebruiken. Volgens Google komt de AI-functie ook naar andere smartphones, al is niet duidelijk welke dit zijn en per wanneer deze er gebruik van kunnen maken. Of de Nederlandse taal erin toegevoegd wordt, is nog niet bekend.

