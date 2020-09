Android Auto werkt slecht na Android 11-update: dit is er aan de hand

Android Auto lijkt slecht te werken met smartphones die op het nieuwe Android 11 draaien. Gebruikers melden diverse problemen en Google heeft nog geen oplossing uitgebracht.

Android Auto Android 11-problemen

Website Android Police schrijft dat er flinke problemen zijn met Android Auto en het nieuwe Android 11. Veel gebruikers melden dat ze na het updaten naar de nieuwste Android-versie veel moeilijkheden hebben met Android Auto. Zo wordt muziek niet meer goed in de auto afgespeeld, is de Agenda-app opeens verdwenen, worden notificaties niet getoond en gaat het koppelingsproces niet goed.

Google heeft nog geen oplossing voor de problemen, maar zou met versie 5.6 van de Android Auto-app wel zorgen dat de Agenda-app weer werkt. Het is onduidelijk of en wanneer er meer updates verschijnen om de problemen op te lossen. Als je Android Auto vaak gebruikt, dan is het waarschijnlijk slim om even te wachten met het installeren van de Android 11-update.

Android 11 is op dit moment alleen beschikbaar voor Googles eigen Pixel-telefoons, al hebben verschillende andere fabrikanten bètaversies van de nieuwe Android-versie uitgebracht. Draait jou smartphone op Android 10 (of ouder), dan kun je Android Auto zonder problemen gebruiken.

Meer over Android Auto

Google bracht onlangs de definitieve versie van Android 11 uit en de update bevat ook een handige verbetering voor Android Auto. Draait je smartphone op de nieuwste software, dan kun je ‘m draadloos met je auto koppelen. Voorheen was een usb-kabeltje nodig om je telefoon aan te sluiten en zo Android Auto te gebruiken.

Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet je auto een eigen wifi-netwerk hebben en je infotainmentsysteem dient Android Auto Wireless (zoals de functie heet) te ondersteunen. Tot slot moet je smartphone overweg kunnen met dual-band wifi. Veel Android-telefoons ondersteunen dit.

Android Auto en Nederland: het blijft een raar verhaal. Officieel is Googles besturingssysteem voor onderweg hier niet te gebruiken. Vanaf Android 10 is de ‘app’ standaard op je telefoon geïnstalleerd, maar mensen met Android 9.0 (Pie) of oudere softwareversies kunnen via een omweg Android Auto downloaden.

