Android Auto werkt voortaan niet meer op deze oudere toestellen

Volgens een supportpagina van Google vereist Android Auto nu Android 8.0 Oreo of hoger om te kunnen werken. Tevens is het sowieso een goed idee om een nieuw toestel te kopen, als je nog draait op Android 7.0 of lager.

Android Auto vereist Android 8.0 Oreo

Android Auto is dé software om veilig mee te navigeren, muziek te luisteren of te bellen. Google stelt bepaalde eisen en daar is nu een belangrijke verandering in gekomen. Op een supportpagina is te lezen dat het toestel wat gebruikt wordt nu moet werken op Android 8.0 Oreo of hoger.

Voorheen was dat nog Android 6.0 Marshmallow, iets dat ook nog steeds te zien is op de algemene website van Android Auto van de zoekgigant. We hebben nog geen meldingen gezien van mensen met een ouder toestel en Android 6.0 of 7.0, waarop het niet meer werkt.

Het marktaandeel van deze oudere Android-versies is een stuk kleiner dan recentere versies als Android 10, 11 en 12, maar nog steeds op miljoenen smartphones te vinden. Op de redactie hebben we geen telefoons meer liggen met deze Android-versies om het zelf te testen. Heb jij dit wel ondervonden, laat het dan even weten in de reacties onder dit artikel.

Losse Android Auto-app voor smartphones ook al gestopt

Met deze stap lijkt het erop dat Google niet al te veel geeft om hun Android Auto-gebruikers. Voorheen kon je ook nog een speciale app downloaden op je smartphone, die de Android Auto-interface tevoorschijn toverde op het beeldscherm. Die losse app is echter eind juni al de nek omgedraaid en daardoor niet meer te gebruiken.

Android Auto werkt nu alleen nog maar door je toestel aan het infotainmentsysteem te koppelen, mits daar ondersteuning voor is. Dat kan via een usb-kabel of draadloos met Android Auto Wireless.

Waarom een nieuwe telefoon een veilige keuze is

Heb je nog een smartphone die draait op een Android-versie van jaren oud? Dan is het sowieso slim om eens te kijken naar een nieuw model. Naast dat je geen gebruik kunt maken van de nieuwste Android-functies, is het met beveiliging van zulke toestellen ook een stuk slechter gesteld. Maandelijkse beveiligingspatches rollen er niet meer voor uit en niet elke app werkt goed meer of bepaalde updates voor apps zijn niet te installeren.

