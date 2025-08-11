‘Android Auto-update zorgt dat je minder swipet tijdens het rijden’

Android Auto krijgt een update die meer apps laat zien op je autobeeldscherm en dat is handig. Zo zit het.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Auto app-scherm gelekt met meer apps

Android Auto vertaalt jouw smartphone-apps naar versies die geschikt zijn voor je autoscherm en je minder afleidingen tijdens het rijden. De lay-out van het systeem is daardoor erg overzichtelijk en opgeruimd. We keken er daarom ook van op toen techwebsite Android Authority deelde dat Android Auto binnenkort meer apps op het scherm van je auto toont.

In de broncode van Android Auto staat de vernieuwing verstopt, waarmee je meer apps in de app-lade ziet. De app-lade is het menu waarin alle apps staan die je op Android Auto kunt gebruiken. Momenteel heeft dit menu vijf kolommen, maar in de toekomst kunnen dit er zeven worden.

Android Auto nu vs het nieuwe gelekte menu

Afhankelijk van de grootte en oriëntatie van je autoscherm toont ‘ie wel of geen zeven kolommen met apps. In sommige gevallen verschijnt er zelfs extra informatie over de media die je afspeelt, zoals de titel en artiest. Wie de taakbalk links of rechts in beeld heeft, krijgt snelkoppelingen voor apps te zien.

Hoewel het laten zien van meer apps op je scherm misschien klinkt als extra afleiding, geloven we dat het ervoor kan zorgen dat bestuurders minder door hun app-lade hoeven we scrollen. Voeg daar de extra media-informatie aan toe en je kunt sneller door Android Auto navigeren en informatie aflezen, zonder aan je scherm te zitten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer Google deze vernieuwing uitbrengt naar alle Android Auto-gebruikers, is niet bekend. Zodra het verschijnt, laten we het je bij Android Planet weten. Wat vind jij? Moet Google meer of minder apps op het scherm laten zien? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina.

Meer over Android Auto gebruiken

Wil je zelf ook Android Auto gaan gebruiken? Check dan of je autoscherm het ondersteunt en zorg dat je de juiste kabel in huis hebt. In onderstaande video laten we je uitgebreid zien hoe je vervolgens met de software aan de slag gaat.

Bedraad Android Auto, maar wil je liever draadloos?