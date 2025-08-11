Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Watch7 LTE cadeau!

‘Android Auto-update zorgt dat je minder swipet tijdens het rijden’

Tim Ligterink
11 augustus 2025, 17:03
2 min leestijd
‘Android Auto-update zorgt dat je minder swipet tijdens het rijden’

Android Auto krijgt een update die meer apps laat zien op je autobeeldscherm en dat is handig. Zo zit het.

Android Auto app-scherm gelekt met meer apps

Android Auto vertaalt jouw smartphone-apps naar versies die geschikt zijn voor je autoscherm en je minder afleidingen tijdens het rijden. De lay-out van het systeem is daardoor erg overzichtelijk en opgeruimd. We keken er daarom ook van op toen techwebsite Android Authority deelde dat Android Auto binnenkort meer apps op het scherm van je auto toont.

In de broncode van Android Auto staat de vernieuwing verstopt, waarmee je meer apps in de app-lade ziet. De app-lade is het menu waarin alle apps staan die je op Android Auto kunt gebruiken. Momenteel heeft dit menu vijf kolommen, maar in de toekomst kunnen dit er zeven worden.

android autority aa oud
android autority aa nieuw
Android Auto nu vs het nieuwe gelekte menu

Afhankelijk van de grootte en oriëntatie van je autoscherm toont ‘ie wel of geen zeven kolommen met apps. In sommige gevallen verschijnt er zelfs extra informatie over de media die je afspeelt, zoals de titel en artiest. Wie de taakbalk links of rechts in beeld heeft, krijgt snelkoppelingen voor apps te zien.

Hoewel het laten zien van meer apps op je scherm misschien klinkt als extra afleiding, geloven we dat het ervoor kan zorgen dat bestuurders minder door hun app-lade hoeven we scrollen. Voeg daar de extra media-informatie aan toe en je kunt sneller door Android Auto navigeren en informatie aflezen, zonder aan je scherm te zitten.

Wanneer Google deze vernieuwing uitbrengt naar alle Android Auto-gebruikers, is niet bekend. Zodra het verschijnt, laten we het je bij Android Planet weten. Wat vind jij? Moet Google meer of minder apps op het scherm laten zien? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina.

Meer over Android Auto gebruiken

Wil je zelf ook Android Auto gaan gebruiken? Check dan of je autoscherm het ondersteunt en zorg dat je de juiste kabel in huis hebt. In onderstaande video laten we je uitgebreid zien hoe je vervolgens met de software aan de slag gaat.

Android Auto downloaden, installeren en gebruiken: zo doe je dat!

Bedraad Android Auto, maar wil je liever draadloos?

Bekijk de AAWireless Two-dongle (tijdelijk 39,99 euro)
Bekijk de Buddi-Dongle (79,95 euro)
Bron: Android Authority
Bron afbeelding: Auto Review
Geruchten Android Auto

