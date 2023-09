Android Auto krijgt nieuwe apps: streamen, meetings en meer

Android Auto en Android Automotive krijgen een aantal nieuwe apps. Zo kun je straks streamen via Amazon Prime Video of vergader je via Zoom. Lees hier hoe het zit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer apps voor Android Auto(motive)

Android Auto en Android Automotive zorgen ervoor dat je in je auto gebruik kunt maken van handige Android-functies. Zo vraag je gemakkelijk hulp aan de Google Assistent, navigeer je met Google Maps of luister je je favoriete muziek en podcasts via Spotify, Deezer of YouTube Music.

Het aanbod van Android Auto-apps is echter niet gigantisch. Logisch, want niet veel apps kun je onderweg gebruiken zonder afgeleid te raken. Google breidt het aanbod aan Android Auto-apps nu verder uit met onder meer apps voor online vergaderingen, weersvoorspellingen en entertainment.

Deze apps komen naar je auto

Te beginnen met Zoom en WebEx. Deze apps zijn gespecialiseerd in online videovergaderingen op je smartphone, tablet of laptop, maar komen nu ook naar Android Auto en Android Automotive. Zo woon je gemakkelijk vergaderingen van je werk bij terwijl je aan het rijden bent. Via het scherm in je auto neem je snel deel aan lopende meetings. Communiceren gaat enkel via audio. Je kunt dus niet de camera van je smartphone gebruiken.

Ook komt weer-app ‘The Weather Channel’ naar Android Automotive. Daarmee zie je hoe het weer op je bestemming zal zijn en krijg je updates wanneer je richting een regen- of onweersbui rijdt.

Eenmaal geparkeerd kun je in auto’s met Android Automotive ook apps gebruiken voor ontspanning. Zo stream je films en series via Amazon Prime Video of scrol je door het internet met Vivaldi. Deze functies werken niet terwijl je rijdt – zodat je niet wordt afgeleid – maar wel tijdens een tussenstop of oplaadbeurt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over Android Automotive

Android Auto en Android Automotive klinken misschien bijna hetzelfde, maar zijn twee verschillende dingen. Android Auto gebruikt je smartphone om apps af te beelden op het scherm in je auto, terwijl Android Automotive volledig zelfstandig opereert. Automerken die Android Automotive aanbieden (Google built-in) zijn Polestar, Volvo en Renault.

Benieuwd wat precies de verschillen zijn? Bekijk dan de video hieronder!

Het laatste Android Auto-nieuws: