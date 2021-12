3 redenen waarom Android Auto beter is dan Android Automotive

Op papier is Android Automotive beter dan Android Auto. In werkelijkheid zijn de rollen juist omgedraaid. Dit is waarom de meeste chauffeurs meer aan Android Auto hebben dan aan Android Automotive.

Waarom Android Auto beter is dan Android Automotive

Google is volop bezig met auto’s. Hun meest bekende product op dit gebied is zonder meer Android Auto. Deze ‘app’ zorgt ervoor dat je je smartphone onderweg op een verantwoorde manier kunt gebruiken. Googles platform voor onderweg maakt apps duidelijker, haalt alle afleidingen weg en je kunt alles met je stem bedienen.

Op de achtergrond sleutelt het techbedrijf ook aan Android Automotive. Dit systeem gaat een stap verder dan Android Auto en ‘draait’ daadwerkelijk op de auto, in plaats van op de gekoppelde smartphone. Hierdoor krijg je er allerlei functies bij. Het systeem weet bijvoorbeeld precies op welke rijbaan je rijdt en geeft een seintje wanneer iemand in je dode hoek zit.

Android Automotive kan alles wat Android Auto kan, en nog veel meer. Toch is de laatstgenoemde optie voor veel mensen de meest praktische keuze. Hierbij drie redenen.

1. Android Auto past in (bijna) iedere auto…

In recente wagens (vanaf ongeveer 2015) zit Android Auto ingebouwd. Heb je een auto van voor die tijd, dan moet je het platform voor onderweg waarschijnlijk (laten) inbouwen.

Dat doe je door de huidige radio te vervangen door een exemplaar dat wél met Android Auto overweg kan. Onder meer Pioneer, Kenwood, Alpine en Sony verkopen dergelijke ‘headunits’. Om je op weg te helpen hebben we in onderstaand artikel enkele fijne autoradio’s met Android Auto op een rijtje gezet.

Heb je twee rechterhanden? Dan kun je de autoradio waarschijnlijk zelf vervangen. Chauffeurs met minder technisch inzicht kunnen het best even bij de garage langsgaan.

Android Automotive kun je niet op een later moment inbouwen. Dit besturingssysteem is helemaal in de auto geïntegreerd en wordt daarom door de fabrikant tijdens het maakproces geïnstalleerd. Dit zorgt er dan ook voor dat de instapkosten van Android Automotive ontzettend hoog zijn. Je moet er immers een volledig nieuwe wagen voor aanschaffen. Voor veel mensen is dit simpelweg geen realistische optie.

2. …Als je dat überhaupt wil

Android Auto is gigantisch toegankelijk en de instapkosten zijn (hoogstwaarschijnlijk) al afgetikt. Ga maar na: vrijwel iedereen met een Android-telefoon kan al met Android Auto aan de slag.

In basis is het platform voor onderweg immers niets meer dan een app. Het is het prettigst (en veiligst) om Android Auto op het grotere beeldscherm van je dashboard te draaien, maar dat hoeft niet.

Je kunt de app namelijk ook gewoon via je smartphone gebruiken. Hoe? Door je telefoon via een usb-kabeltje met de auto te koppelen. Vervolgens start Android Auto op het beeldscherm van de telefoon. Je hoeft nu alleen je telefoon nog even veilig op te bergen, bijvoorbeeld in een houder, en je kunt vertrekken.

Sinds Android 10, de versie die in 2019 uitkwam, zit Android Auto standaard in Android. Lange tijd verkeerde de app in grijs gebied, omdat het gebruik ervan in Nederland officieel niet was toegestaan. Daar kwam begin 2021 verandering in. Sindsdien is Android Auto ook officieel in Nederland te gebruiken.

3. Meer apps

Android Automotive heeft zijn eigen Play Store, maar jammer genoeg heeft die winkel een nogal karig assortiment. Het app-aanbod is op een paar handen te tellen en bestaat vooral uit muziek- en radio-applicaties. Denk aan Spotify, YouTube en Tidal.

Het assortiment van Android Auto is veel groter. Wanneer navigeren met Google Maps bijvoorbeeld niet aan jou is besteed, kun je ook voor Waze kiezen. Daarnaast kun je berichten sturen met WhatsApp (of Facebook Messenger) en geniet je met Audible van toffe luisterboeken.

Meer over Android Auto(motive)

De Android Planet-redactie gebruikt Android Auto regelmatig. Omdat het systeem inmiddels al jaren verkrijgbaar is en er inmiddels meer dan 100 miljoen wagens mee rondrijden, was het hoog tijd om onze bevindingen bij te werken. Onze eerste review verscheen namelijk in 2015. Wat wij van het platform vinden, lees (of kijk) je in onze review van Android Auto.

Of wil je meer over Android Automotive weten? Het volledige besturingssysteem voor auto’s is vooralsnog slechts op een handjevol wagens beschikbaar, maar daar komt de komende jaren verandering in. Merken als Volvo, Renault en Chevrolet hebben namelijk weten de komende jaren auto’s met Automotive uit te brengen.