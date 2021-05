Foutje in Android Auto pauzeert muziek te pas en te onpas

Gebruik jij Android Auto, dan gaat dat vast niet altijd even vlekkeloos. De laatste tijd zijn er verschillende meldingen verschenen van een bug in Android Auto tijdens het afspelen van muziek.

Lees verder na de advertentie.

Android Auto-bug pauzeert muziek

Gebruikers van Android Auto worden al maandenlang geplaagd door een irritante bug. Als je tijdens het rijden een app opent op je telefoon en je hebt muziek aanstaan, dan wordt dat soms gepauzeerd. Dat komt regelmatig voor, zo schrijft 9to5Google dat refereert aan een supportforum van Google zelf.

Problemen met deze fout spelen vooral vanaf maart en april dit jaar, maar werden ook al incidenteel genoemd in december vorig jaar. Google zelf heeft nog niet gereageerd op de kwestie. Ook speelt de bug niet bij iedere gebruiker, want hier op de redactie van Android Planet is ‘ie bijvoorbeeld niet te reproduceren.

Daarnaast is Android Auto afhankelijk van allerlei factoren, waardoor elke gebruiker weer tegen andere issues kan aanlopen. Zo heb je natuurlijk een auto nodig die hiervoor ondersteuning aan boord heeft, maar dien je ook over de app op je smartphone te beschikken. Dan is er nog een usb-kabel nodig om ze aan elkaar te verbinden of misschien kan jouw auto al overweg met Android Auto Wireless, de draadloze versie.

Meer Android Auto op Android Planet

De slimme software voor in de auto gebruik je natuurlijk voornamelijk via het aangesloten infotainmentsysteem. Dat betekent echter niet dat je je toestel zelf, tijdens het rijden, helemaal niet kunt gebruiken. Heb jij de bug de laatste tijd gespot? Laat het dan even weten in de reacties.

In februari 2021 stond Android Planet overigens helemaal in het teken van Android Auto en zijn opvolger: Android Automotive. Check onze recente ervaringen in de Android Auto review of bekijk onderstaande video. Daarin vertellen we namelijk ook hoe je het installeert op jouw smartphone, welke apps je ermee kunt gebruiken en natuurlijk hoe het allemaal werkt.

Meer nieuws over Android Auto: