Android Auto krijgt update: dit is het nieuwe design

Google blijft werken aan Android Auto en geeft de slimme software voor in de auto later dit jaar een grote update. Het design gaat op de schop en in dit artikel lees je wat gaat veranderen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Auto is populair en dus is het niet zo gek dat Google de software blijft verbeteren. Tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O 2022 heeft de zoekgigant een nieuw design voor Android Auto onthuld. De interface wordt slimmer en toont aan de hand van drie ‘kaarten’ de belangrijkste informatie op het scherm.

De meeste schermruimte wordt gebruikt voor navigeren met Google Maps; dit is immers de belangrijkste functie van Android Auto. Maar, je ziet ook altijd de mediaspeler in beeld, zodat je gemakkelijk je muziek en/of podcasts bedient. Het derde scherm is bedoeld voor de Google Assistent, die allerlei informatie kan laten zien.

Zo kun je de geschatte aankomsttijd checken en deze delen met een familielid of vriend, maar ook reageren op berichtjes die je hebt ontvangen. Heb je een telefoongesprek gemist, dan krijg je dit ook in dit venster te zien. Verder is het mogelijk om simpelweg een klok met de datum te tonen op het scherm.

Over schermen gesproken: Android Auto is na de update ‘adaptief’. Dit betekent dat de interface wordt aangepast op het scherm van je infotainmentsysteem, ook als het display wat langer of juist heel breed is. De video hierboven laat zien hoe de interface er precies uitziet. De Android Auto-update wordt volgens Google deze zomer uitgebracht.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is Android Auto

Android Auto is Googles speciale besturingssysteem voor de infotainmentsystemen in auto’s. Je verbindt je smartphone met de auto, waarna de Android Auto-software wordt getoond op een groter scherm. Vervolgens kun je allerlei apps gebruiken, zoals Google Maps, Spotify en WhatsApp.

Op Android Planet schrijven we regelmatig over Android Auto. We hebben het bijvoorbeeld over de beste apps voor Googles autoplatform, en geven handige tips voor wanneer je Android Auto niet aan de praat krijgt.

Meer lezen over Android Auto?