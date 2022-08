Herken jij deze Android Auto-ergernissen?

Android Auto is een fantastisch platform, maar niet vrij van gebreken. Zo nu en dan zorgt de app namelijk voor irritatie. Herken jij deze ergernissen aan Android Auto?

De ergernissen van Android Auto

Om maar direct met de deur in huis te vallen: ik ben fan van Android Auto. Ik gebruik het platform voor onderweg al jaren en meestal naar volle tevredenheid. Over het algemeen vind ik het makkelijk om via Android Auto te navigeren en kan ik mijn favoriete Android-apps op een veilige manier onderweg gebruiken.

Maar, wanneer je een app zo intensief gebruikt ga je je geheid aan bepaalde zaken storen. Omdat gedeelde smart halve smart is, deel ik mijn Android Auto-ergernissen in dit artikel. De verbeterpunten staan in willekeurige volgorde.

1. Android Auto is fantastisch, als het werkt

Bij de één werkt Android Auto altijd, terwijl de ander het maar niet aan de praat krijgt. Extra vervelend is dat de oorzaak van deze problemen niet altijd voor de hand ligt. Het lijkt er soms op dat je een beetje geluk moet hebben.

Tenminste, zo ging het bij mij een paar maanden geleden. Om onverklaarbare redenen bevroor de Android Auto-app regelmatig tijdens het rijden. Heel vervelend natuurlijk, want om dit probleem op te lossen moest ik de telefoon opnieuw aansluiten en het platform herstarten om verder te kunnen rijden.

Nu, een tijdje later, werkt de app een stuk stabieler. Hoe dat komt, weet ik niet. Zelf heb ik namelijk niets veranderd aan de instellingen van mijn telefoon en/of de Android Auto-app. Het blijft dus gissen naar de oorzaak.

Mogelijk ligt de schuld bij updates. Google brengt bijvoorbeeld regelmatig updates voor Android Auto uit en soms werken die niet helemaal lekker samen met andere smartphone-apps. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan, zoals applicaties die plotseling crashen.

2. Bugs gooien roet in het eten

Soms ligt de schuld ook bij Google zelf. Afgelopen juli zat er bijvoorbeeld een bug in Android Auto die alle iconen en de taakbalk veel groter maakte.

Dat was flink lastig, want hierdoor pasten er veel minder snelkoppelingen op het startscherm dan normaal. Bovendien was de taakbalk praktisch onbedienbaar geworden.

Dit geval staat niet op zichzelf. Android Auto heeft regelmatig last van bugs. Soms zijn deze fouten puur cosmetisch – waardoor het er een beetje slordig uitziet – maar andere keren zijn de bugs vervelender. Zo had ik een paar jaar geleden bijvoorbeeld regelmatig last van een bug waarbij Android Auto op soms afsloot als ik een belletje kreeg.

Een kleine nuance is overigens wel op zijn plaats. Ik geef het je namelijk te doen om (apps voor) Android Auto te maken. Je moet niet alleen rekening houden met duizenden Android-telefoons, maar met idem dito veel schermformaten én softwareversies. Wat dat betreft staan de zaken er bij Apple CarPlay veel rechtlijniger voor.

3. Opstartproblemen

En dan hebben we het nog niet eens over de auto zelf gehad. Ik ben onlangs verhuisd en heb tijdens deze periode in veel verschillende (leen)wagens gereden. Wat mij opviel: de ene keer werkte Android Auto direct, terwijl ik het systeem bij andere wagens niet aan de praat kreeg.

Toen ik de Hyundai Kona van een bekende meenam kreeg ik bijvoorbeeld de mededeling om het verder te gaan met installeren op het scherm van de auto. Er was echter één probleem: het dashboardscherm liet enkel de kleur zwart zien. Er viel dus weinig te installeren.

Uiteindelijk wist ik het probleem op te lossen door een oudere versie van de Android Auto-app te downloaden. Deze werkte verrassend genoeg direct.

4. “Wat zeg je?”

Tijdens het autorijden moet je je handen aan het stuur houden. Niet voor niets leunt het autoplatform op de diepgaande integratie met de Google Assistent, waardoor je je telefoon met je stem kunt bedienen.

Tenminste, zo werkt het idealiter. In werkelijkheid werkt de integratie nog niet helemaal top. Zo reed ik onlangs in een auto die van oorsprong op de Zweedse taal staat ingesteld. Toen ik vervolgens (via Android Auto) naar Spotify luisterde, startte de Google Assistent soms vanuit het niets op.

Waarschijnlijk werd de Google-spraakassistent voor de gek gehouden door mijn muziek en dacht ‘ie het activeercommando “Ok, Google” erin te herkennen. Hoewel dit geen gigantische ergernis is, zou het fijn zijn om bijvoorbeeld de gevoeligheid van bepaalde apps op elkaar af te kunnen stemmen.

5. Gebruiksvriendelijkheid

Sowieso kan Android Auto qua gebruiksvriendelijkheid nog wel het een en ander leren. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om tijdens het rijden een nieuwe bestemming in te typen. In plaats daarvan moet je de bestemming per stem doorgeven, maar dat werkt niet altijd even goed. In dat geval kun je beter even stoppen, waarna het toetsenbord weer tevoorschijn komt.

Uiteraard snap ik de motivering achter deze toetsenbordvergrendeling: het is niet veilig om tijdens het rijden met typen in de weer te zijn. Het probleem is echter dat de stembediening van Android Auto ook niet altijd even goed werkt. In dat geval moet je je zelf corrigeren en ben je alsnog (enigszins) afgeleid. Bovendien heb je misschien wel een bijrijder die zonder veiligheidsproblemen de adreswijziging kan intypen.

Voor zover mijn ergernissen aan Android Auto. Zoals je hebt kunnen lezen, zijn het vooral kleine, redelijke triviale verbeteringen. Daaruit kun je dan ook concluderen dat Android Auto eigenlijk gewoon een heel degelijk stukje software is.

Op Android Planet schrijven we dan ook regelmatig over het autoplatform. We leggen bijvoorbeeld uit wat je moet doen als Android Auto niet meer werkt, zetten de beste Android Auto-apps op een rijtje en kijken naar Android Automotive, het andere autosysteem van Google.