Ben je vaak verveeld tijdens lange autoritten? Dan hebben we goed nieuws: Google voegt binnenkort games toe aan Android Auto. Het gaat om simpele audio-spelletjes die je met behulp van de Google Assistent kunt spelen.

Google voegt games toe aan Android Auto

Android Auto krijgt binnenkort een aantal games die de verveling tijdens lange ritten moet verlichten. Het gaat uiteraard niet om videogames die al je aandacht opeisen, maar om simpele spelletjes die je bestuurt met de Google Assistent.

Het stemcommando ‘Hey Google, play a game’ geeft straks toegang tot verschillende spellen. Je kunt daarbij denken aan Jeopardy!, waarbij deelnemers antwoorden krijgen en vervolgens moeten verzinnen wat de vraag is. Ook komt een Trivia-game, waarmee spelers hun algemene kennis testen. Uiteraard kunnen zowel bestuurders als passagiers meedoen.

Het gaat vermoedelijk om spelletjes die nu ook al beschikbaar zijn voor smart displays als de Nest Hub. Volgens Google moeten de games ergens de komende dagen uitrollen voor Android Auto. Ze zijn vanaf dat moment te spelen op alle geschikte smartphones en infotainmentsystemen.

Maandthema: Android Auto

Februari staat op Android Planet in het teken van Android Auto. We hebben onze review van het platform daarom bijgewerkt, zodat je kunt zien hoe Android Auto er anno 2021 voor staat. Ervaar je problemen met het systeem? We hebben handige tips voor je als Android Auto niet werkt, zodat je snel weer op pad kunt.

Natuurlijk blijft er altijd wat te dromen over. Het is leuk dat Android Auto nu games krijgt, maar het aanbod van apps is nog altijd beperkt. Ook de widgets zijn wel erg eenvoudig. We hebben al onze verlangens verzameld in een wensenlijst voor Android Auto. Ook praten we je alvast bij over Android Automotive. Deze opvolger van Android Auto is een geavanceerd besturingssyteeem dat niet op je telefoon draait, maar echt in je wagen zelf.