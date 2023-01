Home Assistant komt naar Android Auto: open de garagedeur vanaf je dashboard

Home Assistant heeft een app ontwikkeld voor Android Auto. Daarmee kun je slimme apparaten aansturen vanaf het dashboard van je wagen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de garagedeur te openen als je aan komt rijden.

Home Assistant beschikbaar voor Android Auto

Met de Android Auto-app van Home Assistant krijg je onder meer toegang tot slimme deuren, sloten en lampen. Door op één van deze categorieën te klikken, krijg je alle beschikbare objecten te zien plus hun huidige status. Vervolgens is het met een simpele tik mogelijk om die te veranderen. Als je aan komt rijden, kun je de garagedeur dus heel gemakkelijk openen vanaf je dashboard.

Vanuit de app kun je ook de smartphones van andere mensen bereiken of aangesloten smart home-apparaten. De Home Assistant-app voor Android Auto is momenteel alleen beschikbaar als bèta, wat betekent dat er nog fouten in kunnen zitten. Binnen twee weken moet hij volledig stabiel zijn.

Home Assistant heeft ook een zogenaamde ‘binaire sensor’ aan de app toegevoegd. Die detecteert of je smartphone verbonden is met Android Auto. Je kunt instellen dat de garagedeur dan automatisch opengaat als je in de buurt bent van je woning.

Deze app is mogelijk dankzij een koerswijziging van Google. Afgelopen december voegde de zoekgigant ondersteuning voor IoT-apps (Internet of Things) toe aan Android Auto. De apps zijn wel beperkt: ze mogen gebruikers alleen toestaan om zaken aan en uit of open en dicht te doen. Dit natuurlijk met het oog op de veiligheid tijdens het rijden.

Meer over Android Auto

Android Auto is Googles besturingssysteem voor infotainmentsystemen in de wagen. Je verbindt je smartphone met je auto, waarna het Android Auto-scherm wordt getoond op een groter scherm. Navigatie is het belangrijkste onderdeel van Android Auto, maar er zijn ook speciale apps van onder meer Spotify en WhatsApp.

Op Android Planet schrijven we regelmatig over Android Auto. Lukt het je niet om het systeem aan de praat te krijgen? Begin dan met het bekijken van de video hieronder.