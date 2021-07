Spelletjes spelen in de auto. Het is natuurlijk maar wat je wil, maar het is nu mogelijk. Het gaat om kleine en simpele HTML5-games voor Android Auto die alleen te spelen zijn als de auto stil staat.

Android Auto: HTML5-games vanaf nu beperkt speelbaar

Bij Android Planet zijn we fan van Android Auto in al zijn facetten. Het is voornamelijk een systeem om veilig mee te navigeren, bellen of muziek te luisteren. Video’s kijken is er officieel nog niet bij, maar gamen gaat vanaf nu wel wat beter. Vanaf bèta 6.7 zien verschillende gebruikers namelijk een GameSnacks-snelkoppeling op hun thuisscherm.

Klik je die aan, dan kun je een kleine collectie van simpele HTML5-spelletjes spelen. GameSnacks-games zijn speciaal ontwikkeld door Google voor niet zulke krachtige hardware en internetverbindingen, ideaal voor Android Auto dus. Onder andere verschillende gebruikers van Reddit hebben al wat spelletjes aan de praat gekregen en foto’s en screenshots gedeeld.

Heb je geen Android Auto aan boord, maar wel benieuwd naar de spelletjes? Spelen kan onder andere via de officiële website, maar ook op je Android- of iOS-toestel. Spelen kan via het touchscreen, maar ook met toetsenbord en muis.

Op een smartphone of tablet werkt dat vaak een stuk fijner dan een infotainmentsysteem van een auto. Dat zijn veelal wat oudere touchscreens, waarbij je wat harder moet drukken dan op je smartphonescherm.

De mogelijkheid om zulke games te spelen is dus heel anders dan de spelletjes die je via Google Assistent met Android Auto speelt. Die speel je namelijk via stemcommando’s in plaats van het aanraakscherm.

Februari van dit jaar stond helemaal in het teken van Android Auto en tijdens dit maandthema hebben we er extra aandacht aan besteed. Zo zijn we flink aan de slag geweest met onze Android Auto review van 2021 en allerlei tips. We legden uit hoe je Android Auto kunt verwijderen of hoe je Android Auto Wireless gebruikt. Ook gingen we verder in op Android Auto vs Android Automotive, de opvolger van het slimme systeem.

