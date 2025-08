Android Auto krijgt subtiel nieuw ontwerp – en het is niet best

Google heeft de Android Auto-mediaspeler voorzien van een update, maar volgens gebruikers is het eerder een downgrade. Dit is er veranderd.

Android Auto is dé manier om smartphone-apps op het grote scherm van je auto te krijgen. In Android Auto hebben apps een speciale opmaak die beter past bij het scherm en makkelijker onderweg te bedienen is. Ondanks de grote populariteit houdt Android Auto al lang vast aan hetzelfde design. Het laatste herontwerp stamt uit 2023, al voegt Google nu een subtiele verandering toe aan de mediaspeler.

Wie een nummer of podcast afspeelt in onder meer Spotify of YouTube Music krijgt hierover informatie te zien in de mediaspeler, zoals de titel, artiest en albumhoes. Het nieuwe ontwerp schuift de tekst iets dichter bij elkaar en zet de pauze-, doorspoel- en shuffle knop verder naar onder. Dat ziet er strak uit, maar een andere verandering wordt niet door alle gebruikers gewaardeerd.

Boven is het oude ontwerp, onder de nieuwe

Waar je voorheen een vervaagde versie van de albumhoes als achtergrond van de mediaspeler zag, is deze nu helemaal grijs. Reddit-gebruiker Adil15101 deelde bovenstaande voor- en na-foto van de mediaspeler. Hierop is duidelijk te zien hoeveel kaler het menu nu oogt.

Een andere gebruiker, Flcinusa, heeft het nieuwe ontwerp op haar auto met een verticaal scherm. Daarop is nog meer loze en grijze ruimte op het scherm. Waarom Google deze aanpassing heeft gemaakt, is niet bekend. Mogelijk om gebruikers minder af te leiden tijdens het rijden, al lijkt een kleurrijke achtergrond ons dan niet de grootste boosdoener.

Heb jij het nieuwe ontwerp al binnen en hoe vind je het eruit zien? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

Android Auto instellen doe je zo

Wil je zelf ook Android Auto gaan gebruiken? Check dan of je autoscherm het ondersteunt en zorg dat je de juiste kabel in huis hebt. In onderstaande video laten we je uitgebreid zien hoe je vervolgens met de software aan de slag gaat.

