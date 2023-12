Android Auto op de motor gebruiken? Met dit scherm kan het

Een nieuwe boordcomputer brengt Android Auto naar de motor. Helaas zitten er nog wel wat haken en ogen aan het slimme scherm.

Met NaviCam gebruik je Android Auto op een motor

Android Auto is razend populair. Vrijwel alle autofabrikanten ondersteunen het platform voor onderweg, maar dat geldt niet voor motoren. Nog niet, in ieder geval. Spedal, een bedrijf uit Hongkong, wil hier verandering in aanbrengen.

Met de NaviCam gebruik je Android Auto op een motor. Deze minicomputer heeft een lcd-scherm van 6,86 inch, draait op Linux en verbindt draadloos met smartphones. Een aan de motor bevestigde aluminiumbeugel houdt de boordcomputer op zijn plek.

De NaviCam is immers meer dan ‘slechts’ een scherm. Het computertje kan via bluetooth en wifi met telefoons en andere accessoires verbinden en heeft dankzij de Google Assistent stemnavigatie. Het display is dankzij de maximale helderheid van 1000 nits bovendien altijd afleesbaar, ook bij fel zonlicht.

Over weersomstandigheden gesproken: de NaviCam beschikt over een IP65-certificaat. Dit houdt in dat hij tegen stof en waterspetters kan, maar niet geschikt is voor ritjes in de plensregen. Verder kun je de NaviCam nog uitbreiden met allerhande accessoires, waaronder camera’s om het verkeer om je heen te filmen.

Adviesprijs en aandachtspunten

De NaviCam heeft een succesvolle lancering op Kickstarter achter de rug en inmiddels worden de eerste exemplaren geleverd. De eerste bestellers kregen korting, maar via de officiële website van de fabrikant kost de motorcomputer 282,95 euro, exclusief verzendkosten. De NaviCam wordt, zoals gezegd, met aluminiumbeugel geleverd. Ook zit er een voedingskabel en afstandsbediening bij.

Alhoewel de NaviCam Android Auto naar motoren brengt, zitten er wel haken en ogen aan. Het bedrijf is er bijvoorbeeld nog niet in geslaagd om draadloze updates uit te brengen. Hierdoor moet je nieuwe firmware via de website van NaviCam downloaden, deze bestanden op een sd-kaart zetten en het kaartje vervolgens in het schermpje plaatsen.

