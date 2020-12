Eindelijk is het zover: Android Auto komt binnenkort officieel naar Nederland en België. Dit betekent dat je de autodienst niet meer via een omweg hoeft te gebruiken.

Android Auto Nederland: eindelijk officieel beschikbaar

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk brengt Google Android Auto officieel uit in Nederland en België. Voorheen moest je de dienst nog via een omweg installeren, maar daar komt dus verandering in. Sinds Android 10 (en 11) zat de dienst overigens al standaard ingebakken in het besturingssysteem. Het platform verschijnt ook in een heleboel andere Europese landen.

Hierdoor werkte Android Auto ook in Nederland als je een smartphone koppelde met een auto die dit ondersteunde. Google meldt dat Android Auto de komende maanden naar meer landen brengt (waaronder dus de Benelux). Heb je een toestel met Android 10 of nieuwer, dan hoef je niks te doen. Gebruikers met bijvoorbeeld Android 9.0 (Pie) of ouder kunnen een aparte Android Auto-app downloaden via de Play Store.

In Android 11 werkte de dienst overigens nog een stukje makkelijker. Smartphones die op de nieuwste Android-versie draaien, kunnen draadloos verbinden met Android Auto. Hierdoor hoef je dus niet te pielen met een usb-kabeltje. Je auto heeft dan wel een wifi-verbinding (dual-band) en een geschikt infotainmentsysteem nodig. Heb je dit niet, dan kun je uiteraard gewoon een usb-kabeltje gebruiken om je telefoon te koppelen.

Meer over Android Auto

Android Auto is Googles speciale besturingssysteem voor de infotainmentsystemen in auto’s. Je verbindt je smartphone met de auto, waarbij het Android Auto-scherm wordt getoond op een groter scherm. Vervolgens kun je allerlei apps gebruiken, zoals Google Maps, Spotify en WhatsApp.

Bij de populaire chat-app leest de Google Assistent dan berichtjes aan je voor, zodat je je handen aan het stuur en je ogen op de weg kunt houden. Check ook onze uitlegartikel over Android Auto en WhatsApp voor meer informatie.

