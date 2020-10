“Waarom is Android Auto in Nederland verboden?” Die vraag krijgt de redactie van Android Planet regelmatig voorgelegd. In dit artikel proberen we voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen.

Waarom is Android Auto in Nederland verboden?

In vrijwel heel Europa kun je de app in de Play Store vinden, maar niet in Nederland. Android Auto is hier namelijk officieel niet verkrijgbaar. Met de nadruk op officieel, want op veel Android-telefoons staat de dienst al voorgeïnstalleerd en opent het platform zichzelf zodra je ‘m aan je auto koppelt. Is dit niet het geval, dan kun je via een kleine omweg Android Auto alsnog downloaden door het apk-bestand te installeren.

Verboden is de app echter niet: het is niet heel lastig om Googles platform voor onderweg op je smartphone te zetten. Maar waarom moeten we überhaupt door deze hoepels springen en is Android Auto niet gewoon in Nederland beschikbaar? Het korte antwoord is dat de app simpelweg nog niet klaar is voor een officiële release.

Regeltjes

Google is namelijk wel voornemens om Android Auto in Nederland uit te brengen, maar is er nog niet klaar voor. Dat zegt Haris Ramic, productmanager van Android Automotive, in gesprek met het AD. Het lijkt wellicht een kwestie van even een app in de Play Store zetten, maar achter de schermen moet een hoop werk verzet worden voordat Android Auto uit de startblokken kan wegrijden.

Google moet het platform voor onderweg namelijk per land klaarmaken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar lokaal geldende wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook naar het taalgebied.

Klein taalgebied

Android Auto werkt in grote mate samen met de Google Assistent, de digitale butler die bijvoorbeeld een Spotify-afspeellijst kan aanzetten, en dus is het belangrijk dat de twee elkaar ‘verstaan’. Je mag onderweg immers niet met je smartphone in de weer zijn, maar alleen met de weg. Het is dus lastig om verkeerd begrepen stemcommando’s achter het stuur te verbeteren: dat mag immers niet.

Daar komt nog eens bij dat Nederland een relatief klein land is, niet veel inwoners heeft en überhaupt maar weinig mensen onze taal machtig zijn. Dat is weer vervelend voor de werking van Googles stemhulpje, die juist heel veel oefening nodig heeft om beter te worden.

“Het is dus niet zo dat we Android Auto in Nederland niet willen vrijgeven, maar we hebben de gewenste kwaliteit nog niet op orde”, concludeert Ramic. Wanneer dit wel het geval is, moet nog blijken.

Op naar Android Automotive

Het techbedrijf is overigens zeker wel geïnteresseerd in auto’s en zelfs al bezig met de opvolger van Android Auto: Android Automotive. Dit is een volwaardig besturingssysteem voor wagens, in plaats van een app die op je smartphone staat. De eerste auto die op Android Automotive ‘draait’ rijdt al rond: de Polestar 2. Auto’s staan dus absoluut op de radar bij Google.

