Nieuwe functies voor Android Auto, waaronder slimme batterijinformatie

Google heeft tijdens CES 2024 nieuwe functies gepresenteerd voor Android Auto. Zo kun je straks in Google Maps zien hoeveel procent batterij er nog over is als je op je bestemming aankomt. Dit moet je weten.

Deze nieuwe functies komen naar Android Auto

Tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas worden niet alleen verse producten gelanceerd. Zo kondigde Google een aantal nieuwe functies aan voor Android Auto, het infotainmentsysteem voor in je wagen.

Veruit het meest interessant is dat Android Auto straks batterij-informatie kan delen met Google Maps. Plan je een trip in de kaarten-app? Dan zie je in één oogopslag hoeveel batterij je bij aankomst nog over hebt. Maps doet ook suggesties voor plekken waar je je auto onderweg kunt opladen en schat in hoelang dat zal duren. Zo wordt de kans dat je met een lege accu langs de weg staat een stuk kleiner.

Deze update komt eerst naar de Ford Mustang Mach-E en F-150 Lightning, maar wordt daarna ook uitgerold naar andere auto’s.

Heb je een auto met Android Automotive, ofwel is Google ingebouwd in je wagen? Dan heb je binnenkort toegang tot meer apps. De belangrijkste is Chrome, zodat je op het grote scherm naar hartelust kunnen browsen. Dit werkt uiteraard alleen als je stilstaat, want rijden en internetten tegelijk is levensgevaarlijk. Chrome komt als eerste naar geselecteerde modellen van Polestar en Volvo.

The Weather Channel is nu al beschikbaar voor Automotive, zodat je het direct ziet als de weersomstandigheden veranderen.

Steeds meer auto’s met digitale sleutel

Google wil de nieuwe functies van Android Auto en Automotive naar zoveel mogelijk auto’s brengen. Zo zijn er volgens de zoekgigant steeds meer modellen die overweg kunnen met een digitale sleutel. Daarmee open en start je je auto met behulp van je smartphone. Dat maakt het ook makkelijk om de sleutel veilig te delen met vrienden of familie.

