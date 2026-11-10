Slecht nieuws: Android Auto werkt niet meer op deze telefoons

Een keer in de zoveel jaar verhoogt Google de grens voor de ondersteuning van Android Auto. Tot voor kort werkte dat nog met Android 9, maar nu moet je telefoon minimaal op Android 11 draaien. Toch kun je dat omzeilen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 11 nu vereist voor Android Auto

Vorige maand meldden we al dat meerdere eigenaren van een telefoon met Android 10 waarschuwingen hadden gekregen dat hun toestel binnenkort niet meer geschikt zou zijn voor Android Auto. Nu is het dan zover.

Google heeft de minimale Android-versie die nodig is voor bekabelde Android Auto-verbindingen verhoogd naar Android 11. Dat is gepubliceerd op de officiële Android Auto-ondersteuningspagina. Dat nieuws valt niet bij iedereen goed, zo is te lezen op Reddit.

Google legt lat wel vaker hoger

Google heeft de afgelopen jaren vaker de minimale ondersteuning van zijn diensten en producten aangescherpt. Zo maakte de zoekgigant in 2022 bekend dat apparaten met Android 8 en lager niet meer zouden werken met Android Auto. In 2024 werd die grens verhoogd naar Android 9. Die grens gold dus tot voor kort nog.

Dat is slecht nieuws voor iedereen met een oudere telefoon die nog op Android 9 of Android 10 draait. Daarmee kun je dus niet meer gebruikmaken van de functies van Android Auto.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tijd dus om over te stappen naar een nieuwere smartphone met minimaal Android 11, al is er altijd sprake van een overgangsfase waarin sommige apparaten nog wel een tijdje blijven werken.

Verder schijnt er een workaround te zijn. Als je een telefoon met Android 10 draadloos kunt verbinden, dan schijnt Android Auto (voorlopig) wel nog te werken. Wij zouden het risico echter niet lopen dat je binnenkort je auto start en dat Android Auto het dan helemaal niet doet.