Geeft Android Auto je geen notificaties? Geen nood, na een update wel!

Een vervelende bug zorgde ervoor dat een aantal gebruikers van Android 12-toestellen geen notificaties meer ontvingen via Android Auto. Het probleem is na een simpele app-update opgelost.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Frustrerende Android Auto-bug eindelijk opgelost

Veel gebruikers van Android Auto in combinatie met een Android 12-smartphone ontvingen geen gesproken notificaties meer tijdens het rijden. Sms’jes, WhatsAppjes, berichten van Facebook Messenger en e-mails; geen enkele notificatie kwam nog door. Het probleem ontnam gebruikers zo’n beetje de meestgebruikte functie van het platform. Google heeft de bug eindelijk opgelost middels een update.

Het notificatieprobleem raakte onder andere Google Pixel- en Samsung Galaxy-smartphones met Android 12. Het herstarten van de toestellen werkte voor een aantal minuten, maar daarna sloeg de bug opnieuw toe. Toestellen met oudere Android-versies hadden gelukkig nergens last van. De verlossende update wordt momenteel uitgerold. Daarnaast is het belangrijk om alle berichten-apps van de laatste updates te voorzien.

Notificaties in Android Auto

Weet je niet zeker of je de update al hebt? Houd de Play Store de komende dagen voor de zekerheid even in de gaten – zeker als je nog last hebt van het notificatieprobleem. Blijkt de bug na het updaten nog steeds niet verholpen te zijn? Dan is er wellicht iets anders aan de hand.

Meer over Android Auto

Android Auto is een besturingssysteem van Google. Het is speciaal ontwikkeld voor – de naam zegt het al – auto’s. Je verbindt je smartphone met de auto, waarbij het Android Auto-scherm wordt getoond op een extern scherm. Je kunt dan navigeren met Google Maps, muziek luisteren via Spotify of inkomende belletjes en berichten beantwoorden.

Google laat de informatie zien die je op dat moment nodig hebt. Direct en efficiënt navigeren naar jouw volgende afspraak in Google Agenda? Android Auto toont het. Mocht je vertraging oplopen, dan kun je direct vanaf het Android Auto-scherm een berichtje naar de persoon in kwestie verzenden. Ook kun je bijvoorbeeld berichten van WhatsApp ontvangen en laten voorlezen door de Google Assistent. Erg handig als je je handen aan het stuur hebt.