Android Auto krijgt wéér nieuw design: Assistent maakt ruimte voor AI

De ontwerpers van Android Auto vinden het moeilijk om stil te zitten. Nadat in 2023 een nieuw ontwerp is gelanceerd, ziet de software er nu weer anders uit. Maar, dat heeft AI als reden. Lees hier hoe het zit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Android Auto geeft Google Assistent eigen plek

Eerder deze maand maakte Google bekend meer AI-functies te zullen verwerken in Android Auto, waaronder reacties op berichten met AI en samenvattingen van inkomende chats. In aanloop naar deze features rolt de techgigant een nieuw ontwerp uit voor Android Auto, waarbij de Google Assistent een stukje opschuift.

Het moderne Android Auto-ontwerp bestaat op de homepagina uit vier vlakken: (1.) Je navigatie zoals Google Maps, (2.) de media die je afspeelt zoals Spotify, (3.) een variabel vlak met afspraken, het weer of de verwachte aankomsttijd en (4.) de taakbalk met sneltoetsen naar apps, de tijd en je bereik. Die laatste wordt nu anders ingedeeld.

Waar de Google Assistent eerder in een pop-up verscheen, zie je het microfoontje nu in de zojuist genoemde taakbalk. Dit betekent dat je tijdens het praten met de

Google Assistent gewoon je navigatie en media blijft zien. Wil je een bericht sturen? Dan toont het nieuwe ontwerp de contactgegevens en jouw bericht nu over de mediablokken heen.

Zodra je de Google Assistent activeert, wordt de taakbalk dus vervangen door een kleurrijke balk met het Assistent-icoontje. Je spraakopdracht zie je dan ook in beeld. Of de Assistent- en media-blokken rechts of onder in beeld te zien zijn, is trouwens afhankelijk van de grootte en oriëntatie van je autoscherm.

Het nieuwe ontwerp verschijnt in Android Auto-versie 11.2, die de komende tijd uitrolt in de Play Store. Met de update stoomt Google Android Auto klaar voor de komst van meer kunstmatige intelligentie. Zoals gezegd kan de Assistent berichten voor je samenvatten en automatische antwoorden genereren, maar je kunt ook gemakkelijker mensen terugbellen. Op Samsung-telefoons wordt nu de achtergrond van je smartphone op Android Auto geprojecteerd.

We houden de ontwikkelingen rondom Android Auto goed in de gaten en berichten je zodra er een nieuwe grote update beschikbaar is. Voeg Android Planet daarom toe aan je Google Nieuws-overzicht. Hieronder lees je nog meer over Android Auto.

