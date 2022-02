Dit is het nieuwe Android Auto-design: overzichtelijker en efficiënter

Android Auto krijgt een nieuw ontwerp. Het is de grootste visuele verandering sinds 2019. Benieuwd naar de nieuwe software? Lees snel verder!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw ontwerp van Android Auto gelekt

Android Auto krijgt binnenkort een nieuw ontwerp. Dat blijkt uit gelekte afbeeldingen van AndroidWorld en Reddit-gebruiker u/RegionRat91. De nieuwe interface lijkt te zijn ontworpen om het aantal keren dat de gebruiker de navigatiemodus verlaat te verminderen. In september lekte een eerdere testversie van het nieuwe ontwerp al een keertje uit.

De statusbalk is verdwenen en alle icoontjes (wifi, mobiel bereik, accu-indicator en de klok) verschijnen nu in de rechter benedenhoek. De speciale knop om het zijpaneel te openen is verdwenen. Je opent het zijpaneel voortaan via de thuisknop, die bij lang indrukken een aantal intrekbare widgets oproept.

Het zijpaneel toont voortaan een Google Assistent-kaart, mits hier genoeg ruimte voor is. Deze bevat een gedetailleerd overzicht van de huidige weersvoorspellingen. Een andere opmerkelijke verandering is te zien bij het verlaten van de navigatiekaart. De kaartweergave blijft nu aan de linkerkant staan – dat was voorheen niet het geval.



Meer over Android Auto

Android Auto is een extensie van Android, speciaal voor auto’s. Je verbindt je smartphone met de auto, waarbij het Android Auto-scherm wordt getoond op een ander scherm. Je kunt dan navigeren met Google Maps, muziek luisteren of inkomende telefoontjes en WhatsApp’jes beantwoorden.

Het is niet bekend wanneer het nieuwe ontwerp van Android Auto beschikbaar wordt. Wij gaan er vanuit dat het niet al te lang meer duurt, aangezien Google nu al een hele tijd aan het ontwerp lijkt te sleutelen. Zodra het beschikbaar is, lees je dat natuurlijk direct op Android Planet!

Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws en volg ons via onze app en nieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte van het laatste Android-nieuws. We zijn uiteraard ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter.