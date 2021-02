Gebruik jij Android Auto? Of laat jij Googles platform voor onderweg op de handrem staan? Laat ons weten wat jij van Android Auto vindt door je stem uit te brengen in deze poll.

Android Auto poll: gebruik jij het?

Android Auto is razend populair in Nederland. Android Planet schenkt daarom in februari extra aandacht aan het besturingssysteem voor achter het stuur. De redactie heeft tal van artikelideeën klaarstaan, maar we zijn ook heel benieuwd naar jullie ervaringen.

Gebruik jij Android Auto? Waarom (niet)? Je kunt bijvoorbeeld ook het ingebouwde systeem van je autofabrikant gebruiken of de overstap maken naar Apple CarPlay, al heb je voor laatstgenoemde optie wel een iPhone nodig. Laat van je horen via onderstaande poll:

Zie je de poll niet? Breng dan via deze link je stem alsnog uit!

Maandthema: Android Auto

De hele maand februari staat Android Planet in het teken van Android Auto. We schenken natuurlijk aandacht aan de basis: hoe krijg je Android Auto eigenlijk aan de praat? Google heeft bevestigd dat het besturingssysteem naar Nederland komt, maar zover is het nog niet.

Mensen met een Android-smartphone met versie 9.0 of lager moeten daarom handmatig de Android Auto-app downloaden en installeren. Heb je een toestel met Android 10 (of Android 11)? Dan is de app standaard geïnstalleerd op je smartphone. Android Auto aan de praat krijgen is vervolgens een kwestie van je smartphone op je auto aansluiten.

Naast het opstarten schenken we deze maand ook aandacht aan bijvoorbeeld de beste apps voor Android Auto. Ook kijken we vooruit naar welke apps je kunt verwachten. Op navigatiegebied staan er bijvoorbeeld enkele toffe in de startblokken. Verder werpen we deze maand een voorzichtige blik op Android Automotive, de ‘opvolger’ van Android Auto.

Waar wil jij meer over weten?

Heb jij specifieke vragen over Android Auto of Android Automotive, een tip of interessant onderwerp? Laat het ons dan weten via redactie@androidplanet.nl of laat het even weten in de reacties onder dit artikel. Natuurlijk kun je ons ook gewoon via Facebook of Instagram een berichtje sturen. Tot slot zijn onze redacteuren ook actief op Twitter, dus stuur ze daar gerust een berichtje:

